Paco Martín vuelve a los escenarios por una noche

Con su voz profunda y su aspecto de hombre tranquilo, Paco Martín (Cáceres,1949) estaba el jueves por la mañana en el Gran Teatro de ... Cáceres ultimando los detalles de su vuelta a los escenarios, un regreso simbólico, de solo una noche, que tiene que ver con el homenaje que se le dedica este viernes. «Ha sido algo inesperado, un homenaje que ha surgido por el impulso de músicos, de instituciones, de la Asociación Musical Cacereña... Ha sido un conglomerado de gente que ha tirado para adelante –explica sentado entre el mar de butacas rojas–. Yo no tenía ningún interés en hacer una actuación y subir a un escenario, porque hace 30 años que no he vuelto a cantar, pero una vez que he decidido tirar para adelante, me he liado la manta a la cabeza y que salga el sol por Antequera».

Él interpretará unos ocho temas con la ayuda de una banda especial: Alberto Triguero, José Joaquín García, Manu Herrera y Jesús Escribano. «Son músicos excelentes. Ellos no van a fallar. Si falla alguien en el escenario seré yo», apunta el músico cacereño. Como artistas invitados estarán dos destacados pianistas: Ricardo Miralles, arreglista y pianista de Serrat, que hizo los arreglos a dos elepés de Paco Martín; y Benjamín Torrijo, el pianista de cabecera de Carlos Cano. Habrá un total de 26 músicos en el escenario. Harán versiones de temas de Paco Martín: Pilar Boyero, Nuria Ruiz y Dalmatians, Juanjo Cortés, Dioni d'Amaral, Chloé Bird, Boni Marrás, Emma Peter y Alberto Moreno. No faltará en la gala la intervención del humorista Franquete. Otros músicos que subirán al escenario serán: Esteban Ruiz, Lete Trujillo, Miryam Gallardo, Javier Arroyo, Toño Durán, Curro Álvarez, Fernanda Valdés, los hermanos Charly y Lalo González y Jesús Bravo. La gala homenaje comenzará a las nueve de la noche. Prácticamente todas las entradas están vendidas. Los beneficios se dedicarán a proyectos sociales en la ciudad de Cáceres. Esta noche en el Gran Teatro sonarán canciones de Paco Martín que llegaron a estar en los primeros números de las lista de ventas de los años 70 y 80. Se escucharán famosas canciones suyas de 1976 como 'Condesa de Cristal', 'Añoranzas', con letras que criticaban la sociedad de la época, como la canción 'Nenas': «Tienen un vaso en la mano/ y un eterno whisky encima,/ hablan de niños y trapos/ y esperan que se decida/ alguien de familia bien/ a darles casa y comida/ (...) Muñecas de escaparate con el conjunto de moda,/ bien puestito el interior/ por si acaso algún bribón/ tiene que verlas a solas». Otros temas que le dieron fama fueron 'Volar' (1977) y 'A paso descubierto' (1980). Ampliar Paco Martín fue famoso en los años 70 y 80. Cedida Compuso alrededor de 100 canciones de las que se grabaron unas 36. Hizo cuatro elepés. «Colgué los hábitos en el año 1990, después de 26 años dedicado a la música». Según algunos críticos musicales Paco Martín tuvo mucho éxito por su voz que era muy parecida a la de Joan Manuel Serrat y creyeron algunos que llegaron a estar enfrentados, algo que desmiente Paco Martín: «Nadie intentó que nos enemistáramos. Lo que sí es cierto es que alguien intentó meter el dedo en la llaga para sacar fruto de un parecido, o de una imitación que se decía, y de lo cual yo me defendí. Evidentemente, que se me haya comparado con Serrat para mí ha sido un privilegio porque ha sido compararme con el sanctasanctórum de la música española. Lo que ocurrió es que yo seguí tirando por mi camino, pero coincidimos en muchas cosas, como fueron los arreglistas, los músicos, la misma casa discográfica... Todo eso hizo aumentar la comparativa. Lo cierto es que nosotros somos amigos desde hace muchos años. Conservamos la amistad. La última vez que le vi fue en Mérida en la actuación del Teatro Romano para despedirse». La amistad entre los dos es tan buena que en 1998 Serrat preparó en Cáceres la gira de su disco 'Sombras de la China». Ampliar El cantante cacereño con su amigo Joan Manuel Serrat. Cedida También tuvo cierta amistad con Juan Pardo, «somos amigos y hemos coincidido en varios sitios, pero también se ha retirado igual que Serrat, él más silenciosamente y hace tiempo que no le veo», afirma mientras recuerda el buen ambiente que había entre los músicos en la época en la que estuvo en activo, y en donde parecía que no había tantos cantantes. «Es que antes eran unas circunstancias diferentes –indica–. Igual había muchos artistas, pero los que no estaban protegidos bajo el manto de las discográficas y amparados por las productoras, pues... desaparecían. Quedaban unos pocos que eran los que estaban metidos en el meollo y salían más en los medios de comunicación». Paco Martín dejó de subirse a los escenarios, pero no dejó la música: se hizo promotor musical, ayudando a muchos artistas. Estuvo trabajando de promotor cerca de 20 años, hasta que se jubiló hace nueve años. Él está contento de que nunca se desvinculo de Cáceres. «Cuando las cosas flojearon musicalmente para mí en España –explica–, tuve una oferta importante para irme a grabar, a trabajar en México; pero con un condicionante, que era estar ocho meses al año allí. Puse en la balanza el ir a México y el estar en Cáceres, y decidí venirme. No me he arrepentido jamás de regresar a Cáceres. Que me quiten lo bailado, yo he sido y soy feliz en Cáceres, con mi familia y mis amigos».

