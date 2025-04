Pablo Carbonell arranca carcajadas en la última jornada literaria de Cáceres

Como se presentía, las carcajadas no se hicieron esperar este domingo en la caseta de autores de la Feria del Libro cuando subió a su ... tarima el cantante, actor, humorista y escritor Pablo Carbonell. El televisivo rostro revolucionó la disposición del escenario y dio la vuelta a su butaca. «Sé que estoy aquí un poco raro, es por mi desviación de columna. ¿A qué parezco Monchito?», decía entre risas apoyado sobre el respaldo del asiento.

Le acompañaron el tenor y poeta Alonso Torres y Jorge Galán para presentar 'El nombre de los tontos está escrito en todas partes', una sátira sobre el mundo del espectáculo en la que narra como como una estrella acaba en el corredor de la muerte y en la que, según el autor, hay algo de «ajuste de cuentas».

«Si a alguien no le gusta la novela puede leerse este libro para saber como manejarse en el mundo del estrellato», recomendaba el propio Carbonell, quien desveló que de pequeño no le gustaba su apellido «porque me llamaban aceite y quería llamarme Pablo Abrigo». Imanol Arias le quitó la idea. Los tres protagonizaron un ameno, divertido y hasta surrealista debate en algunos momentos con un sinfín de hilarantes anécdotas.

Por otra parte, el público infantil copó la mañana. Muchos padres llevaron a sus hijos a la presentación de 'Solo quería ayudar', un álbum ilustrado con una abeja como protagonista que es la primera obra de la cacereña Patricia Casasola. «Creé este libro a raíz de ser madre. Vivo en el campo y mis hijos les tienen miedo a las abejas. Con este cuento he conseguido que entiendan lo importante que es que ellas existan» detallaba la autora.

La presentación fue conducida por la periodista Miriam Rodríguez que, como madre explicó «lo mucho» que le gusta este cuento para su hija porque «habla de la amistad, de lo importante que es que todas las ideas aporten, que todo sume y ninguna sobre», valoraba.

Antes, la Asociación de Escritores Extremeños programaba una mesa redonda con la literatura infantil-juvenil como tema central. En ella participaron las profesoras y escritoras cacereñas Pilar López Ávila y Pilar Alcántara; el profesor y también escritor Fernando Alcalá y la ilustradora Cora Ibáñez. Los pequeños pudieron participar después en un taller de creación de marionetas.

Ampliar Un grupo de niños participando en una de las actividades infantiles, este domingo en la Feria del Libro. jorge rey

En la tarde de este domingo, además de Carbonell, firmaron ejemplares los autores locales Salvador Calvo y Francisco de Borja.

A falta de un balance oficial de la organización, la vigésimo segunda Feria del Libro de Cáceres cierra con algún que otro éxito en ventas, como la obra de Nieves Concostrina 'Cualquier tiempo pasado fue anterior', de la que se agotaron todos los ejemplares en las librerías participantes. Otra de las figuras mediáticas, el cómico y presentador Ángel Martín, firmó el viernes ejemplares de 'Por si las voces vuelven' hasta pasadas las diez y media de la noche tras una larga cola que alcanzó la Fuente Luminosa.

Los libreros consultados han valorado este año un salto en la calidad de autores que ha atraído a más lectores a la caseta de presentaciones y librerías.