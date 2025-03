«Ha sido un error echar de la ciudad de Cáceres a los universitarios»

Sergio Lorenzo Cáceres Miércoles, 27 de abril 2022 | Actualizado 28/04/2022 08:45h. Comenta Compartir

«La diáspora dentro de la ciudad de Cáceres es una asunto que me preocupa. Se está vaciando el centro, donde hay edificios vacíos o ... infrautilizados –se queja el escritor Salvador Calvo Muñoz–. Si un habitante de La Mejostilla necesita ir a la Comisaría tiene que atravesar la ciudad; si uno de Nuevo Cáceres tiene que ir a la Guardia Civil tiene que atravesar Cáceres, y en el centro está el edificio de los antiguos sindicatos que está muerto de risa; o el antiguo Banco de España, que me dijo el doctor Senabre que era un edificio magnífico, con una calidad en los materiales maravillosa, y solo hay unos cuantos funcionarios dentro, cuando podía ser un centro de formación de informáticos o de ingenieros estupendo. La Subdelegación del Gobierno también podía ser una escuela de aparejadores o de lo que fuera. Y de la parte antigua no quiero ni contar lo que se podía hacer».

La diáspora del centro de la ciudad de Cáceres es uno de los temas que se trata en el nuevo libro de Salvador Calvo Muñoz, titulado 'Héroes y tumbas en la Plaza Mayor de Cáceres', que se presenta en la Feria del Libro de Cáceres el domingo 1 de mayo, a las seis y media de la tarde. «Es que en Cáceres –insiste–, se ha demostrado que ha sido un error echar de la ciudad a los universitarios. Hay cuatro gatos viviendo en el centro, y aquí podían estar los 12.000 universitarios que no sabemos dónde están. En el centro está la Antigua Escuela de Magisterio, con una cantidad de terreno tremendo, y está infrautilizado. Los estudiantes universitarios están en el quinto pino y no tienen relación con la ciudad. En otros lugares la universidad está en la parte antigua y dan una vida tremenda, y en Cáceres se nos ocurre echarlos fuera». Noticia Relacionada Isaac Rosa presenta hoy su nueva novela en la Feria del Libro Columnista del Diario HOY, en este libro recoge un centenar de artículos publicados en dos secciones: la de 'Plaza Mayor' y la titulada 'Héroes y tumbas', que es un homenaje a la literatura hispanoamericana de la que es un estudioso, ya que hace referencia al libro 'Sobre héroes y tumbas' del escritor argentino Ernesto Sábato. En el libro también se encuentra sus recuerdos del Cáceres que conoció a partir de los años sesenta, cuando estuvo interno en el colegio San Antonio; también la historia antigua de la ciudad, y una amalgama de preocupaciones íntimas, en donde aparece el mundo de la caza. «Escribo de la caza porque soy un cazador compulsivo –se explica–, y con la caza aparece uno de mis autores preferidos, Miguel Delibes, con el que tomé café en el antiguo kiosco Colón que estaba en Cánovas, que tenía los techos muy bajos. A Miguel Delibes le conocí en Salamanca, y guardo unas sesenta cartas manuscritas que me envió». En el libro aparecen sus raíces, su pueblo Acehúche, «un pueblo que conserva una de las fiestas etnográficas más antiguas de la península ibérica: las carantoñas», afirma.

