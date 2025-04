Pulido y Bello no repetirán como ediles del PSOE en Cáceres y entran en la lista Belén Fernández y Ñete Bohigas Se incorporan también Beatriz Cercas en el número 8, Lourdes García en el 10, Alberto Serna en el 11, María Luz Parro en el 12 y Francisco Hurtado en el 13. Los socialistas cacereños fichan a dos de los tres concejales de Ciudadanos para las municipales de mayo y Bello irá en lista a la Asamblea

La actual primera teniente de alcalde, María José Pulido, y el concejal de Urbanismo, José Ramón Bello, no repetirán como concejales del PSOE en Cáceres la próxima legislatura. Pulido abandona los puestos de salida y aparece en la lista como número 22, mientras que Bello será candidato a la Asamblea de Extremadura.

El regreso como número 6 de Belén Fernández, ahora diputada en el Congreso y secretaria local del PSOE, y la incorporación de Ñete Bohigas, actual edil de Ciudadanos, en el 9, son las otras grandes novedades de la lista que va a presentar el PSOE de Cáceres a las elecciones municipales de mayo, la cual fue presentada y aprobada ayer en una asamblea celebrada en la casa de cultura Rodríguez Moñino. Bohigas renunció ayer por la mañana a su acta de concejal.

Pulido, uno de los pesos pesados del actual equipo de Salaya, ha pedido no repetir en los primeros puestos. «Hasta hace tres días no asumí su negativa a no continuar», reconoció el actual alcalde y número uno de la lista, Luis Salaya. Los asistentes la ovacionaron con un sonoro aplauso.

De entre los actuales concejales del gobierno municipal socialista también abandona los puestos claros de salida la edil de Juventud y Deporte, Paula Rodríguez, que irá como número 14, también por decisión propia. Luis Salaya, María Ángeles Costa y Jorge Villar repiten en los tres primeros puestos de la lista. El cuarto será para Fernanda Valdés, el quinto para Andrés Licerán y el séptimo para David Santos, todos ellos actuales ediles del quipo de gobierno.

José Ramón Bello va a la Asamblea de Extremadura y el PSOE ficha a dos de los tres actuales concejales de Cs

Entre los nuevos rostros destacan también en el número 8 Beatriz Cercas, de la Asociación de Derechos de Humanos de Extremadura y conocida feminista; en el número 10 María Lourdes García Frades, vicepresidenta de Down Cáceres; en el 11 Alberto Serna, ingeniero de telecomunicaciones e investigador en la Universidad de Extremadura; en el 12 María Luz Parro, profesora de Igualdad en el IES Al-Qazeres, y en el 13 Francisco Hurtado Muñoz, actual jefe de gabinete de gabinete del Ayuntamiento de Cáceres.

Además de a Neñe Bohigas, el PSOE ficha para su candidatura a otro de los actuales concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Francisco Javier González Martín, si bien como número 21. También él ha renunciado ya a su acta.

El resto de la lista lo componen Paula Rodríguez Pallero (14), Enrique Garrido Martínez (15), Raquel Pavón Bermejo (16), José Bellinote Olivera (17), Carolina Llorente Arribas (18), Barso Coulibay (19), Francisca Valdepeñas Holgado (20), Francisco Javier González Martín (21), María José Pulido Pérez (22), Vicente Valle Barbero (23), Pilar Merchán Vega (24) y Venancio Gómez Rodríguez (25).

«Se ha ofrecido continuar a todos los concejales. Se quedan prácticamente todos y se van al principio de la lista. Hemos presentado una lista de continuidad, en la que hemos querido dar reconocimiento a los concejales que han estado gobernando esta legislatura», valoró Salaya al término del acto. «Hemos hecho una lista para seguir gobernando y para gobernar con un número de concejales mayor», apostilló.

Salaya sobre los concejales de Cs: «Es una integración muy natural; ninguno de los dos son militantes de Ciudadanos, ambos fueron en las listas como independientes»

Ñete Bohigas: «Me encuentro muy a gusto con el proyecto y con las personas. Amo esta ciudad y amo esta provincia»

Sobre el fichaje de los dos concejales de Ciudadanos, Salaya señaló que se trata de una integración «muy natural». En este sentido, explicó que «son dos personas con las que hemos podido trabajar mucho durante este tiempo, especialmente con Ñete. Ninguno de los dos son militantes de Ciudadanos, ambos fueron en las listas como independientes», remarcó. Y sobre el regreso de Belén Fernández a la política municipal quiso recalcar que fue él quien se lo pidió.

Ñete Bohigas, por su parte, mostró su agradecimiento al PSOE por contar con él. «Me encuentro muy a gusto con el proyecto y con las personas. Amo esta ciudad y amo esta provincia», declaró al tiempo que precisó que entra en las listas como concejal independiente. Al renunciar a su acta de concejal, también deja de ser diputado. «Entregar el acta era lo más honesto conmigo mismo, con la institución, con el Ayuntamiento y con la Diputación. No podía quedarme en un grupo municipal estando en otra lista», concluyó.