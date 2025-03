Oficina del inquilino de Cáceres: «Todos los días nos llaman por problemas con el alquiler»

«En Cáceres hay unos tres o cuatro casos de okupación ilegal»

La okupación no es significativa en la ciudad. Así lo considera Ángel Andreo, uno de los integrantes de la Oficina de derechos del inquilinato que se abrió el pasado mes de marzo. Según les consta a ellos, que se muestran contrarios al término, no hay «más de trescuatro casos» en la ciudad de Cáceres. Es más habitual que haya casos de impago por no poder afrontar ese la cantidad económica por vulnerabilidd. «Si la familia es vulnerable no puede ser desahuciada, un juez debería parar ese desahucio, en ese caso el dueño no pierde los ingresos porque el estado se hace cargo, tiene los beneficios asegurados».

Esta oficina ofrecerá atención online y telefónica, permitiendo a los ciudadanos presentr consultas y recibir asesoramiento a trvés del correo electrónico oficinadeviviendacaceres@gmail.com. Se trabaja en la futura apertura de un despacho físico en la ciudad, conde ser brindará atención personalizada con asesoramiento jurídico especializado.