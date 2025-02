Los estudiantes ante el precio del alquiler: «Nos echan de Cáceres»

Hace unos años lo normal era poder alquilar una habitación en un piso compartido por 95 o 100 euros, ahora eso es impensable». Habla Ángel Andreo, uno de los responsables del colectivo juvenil Acho UEx, que pretende activar la lucha estudiantil y reclamar asuntos ... que, además de lo académico, aborden la realidad general de los universitarios. Parte de la idea de que el ascensor social falla cuando, más allá de los méritos de cada joven, las condiciones materiales no son las mejores para estudiar.

El incremento del precio de los alquileres en la ciudad y a nivel general también salpica a los estudiantes de la ciudad, lo que dificulta su estancia y su rendimiento académico, esgrime Andreo, estudiante de segundo Derecho procedente de Gévora, en Badajoz. Es su tercer año en la ciudad, el primero empezó Historia. «La situación lleva varios años siendo complicada pero este año ya se ha desatado por completo». El propio rector de la UEx, Pedro Fernández, reconoció hace solo unos días que existe una preocupación por el acceso al alojamiento de los estudiantes en ciudades como Cáceres.

Ángel Andreo aporta datos recopilados de distintos portales inmobiliarios como Fotocasa e Idealista. «En Cáceres capital los alquileres han subido en un año un 29,5%, en Cáceres provincia es en donde más se han disparado en el último año», indica. «El precio medio del alquiler de una vivienda en la ciudad es de 755 euros» indica.

¿Pero cuánto tiene que pagar un estudiante en Cáceres para conseguir una habitación? «El precio medio está en 260», señala. Él mismo paga 200 «por una habitación muy pequeña» en la calle Gil Cordero. Son tres en un piso en el que comparten baño. Para él la peor consecuencia es que haya estudiantes que «se tengan que marchar» por no poder pagar el alojamiento. «Nos empujan a irnos, nos echan y en la UEx cada vez hay menos estudiantes». En la ciudad de Cáceres la cifra de universitarios cada vez es actualmente de 7.000.

Un barrido por Idealista muestra el panorama que describe Ángel Andreo, aunque cabe pensar que actualmente, ya con el curso empezado, el precio se ha encarecido porque queda menos. De las 30 habitaciones que están anunciadas una inmensa mayoría supera los 260 euros. Llamando a una al azar cuyo precio es de 300 euros por habitación explican que se buscan estancias temporales de chicas jóvenes, preferentemente Erasmus. Lo más barato que puede encontrarse en la selección que hace Idealista ante la búsqueda «habitación individual» son 160 euros en la avenida Ruta de la Plata.

«Tuve que cambiarme de carrera y estudiar en Badajoz por no poderme costear el gasto » Marta López Santos

Ángel lamenta no solamente el precio, sino las malas condiciones a las que en ocasiones les someten los caseros, con muebles o instalaciones precarias. Vivir en un piso de alquiler supone en muchas ocasiones «no tener ni calefacción ni aire acondicionado».

Bajo su punto de vista se dan factores que crean «un cuello de botella» como «el incumplimiento de la ley de la vivienda y los pisos turísticos que están provocando un daño que no somos conscientes todavía, los alquileres turísticos no dinamizan nada, expulsan a los vecinos», reflexiona Andreo. Analiza también el papel de los arrendatarios, de los caseros, y señala que los extremeños, con los precios actuales, «son los que más se están enriqueciendo en España».

Marta López Santos es un ejemplo de estudiante que tuvo que irse de la ciudad por no encontrar un alojamiento asequible. Es de Badajoz, y el primer año logró una plaza en la residencia Charo Cordero, de la Diputación de Cáceres. Estudiaba Administración y Gestión pública en la Facultad de Derecho. «Para conseguir la beca necesitaba nueve aprobados y aprobé ocho, y sin beca no me podía ir a Cáceres». En habitación compartida ella pagaba 85 euros, pero salir al mercado le suponía una cantidad que no se podía permitir y se cambió a Relaciones Laborales en Badajoz, su ciudad. «Estoy contenta, pero se cortó mi proyecto personal», cuenta esta estudiante a HOY.