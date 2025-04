Las obras del parking del Príncipe, en Cáceres, llegan a la Oficina Antifraude

El Juzgado, la Fiscalía y también la Oficina Antifraude. Por los tres sitios va a pasar el polémico aparcamiento en superficie del Parque del ... Príncipe, rechazado por colectivos mediamientales y una plataforma que, por ahora, protagonizan la principal oposición a esta infraestructura sufragada con fondos europeos.

Esa plataforma, que integra a vecinos y organizaciones ecologistas, se ha dirigido al Buzón de Comunicaciones Antifraude para fondos de la Unión Europea Netx Generation. Se trata de un canal de comunicación «para la lucha del fraude, conflicto de intereses, corrupción y doble financiación en actuaciones financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR)». Depende del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La denuncia advierte de que «existe un problema flagrante de pruebas que sitúan a este aparcamiento como objeto de acción no subvencionable por medio de los fondos Next Generation, ya que es contrario a los objetivos climáticos, urbanísticos y de movilidad del Plan de Transformación y Resiliencia».

La plataforma contra el aparcamiento en esa zona verde, cuyas obras ya se han iniciado, admite que «son muchos los ayuntamientos y gobiernos autonómicos que se han visto obligados a devolver fondos europeos de estas convocatorias dada su incapacidad de lograr proyectos con las características requeridas, o por el cambio de características en los proyectos».

«Estamos ante un asunto lo suficientemente grave como para que no se hubiera permitido el inicio de las obras» Teresa Corcobado Cáceres Verde

Desde este colectivo, se reseña que el aparcamiento es posible en virtud de un convenio entre administraciones que se firmó en septiembre de 2022 y se publicó en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) al mes siguiente: «Hemos descrito una serie de cuestiones que evidencian los motivos para su rechazo a pesar de este convenio».

Adenex dice que «confía en la justicia» y cree «firmemente» que los tribunales «reconocerán la especial protección de las zonas verdes»

De momento no hay noticias de esa Oficina contra el fraude. Tampoco desde la Fiscalía. A ella se ha dirigido Cáceres Verde, otro colectivo contrario a las obras por entender que se ejecuta de manera irregular a costa de una zona verde como es el propio Parque del Príncipe. Su escrito de denuncia fue presentado el 28 de junio. De momento no ha habido respuesta. «No hemos sabido nada aún, pero queda a la vista que estamos ante un asunto lo suficientemente grave como para que no se hubiera permitido el inicio de las obras», opina Teresa Corcobado, integrante de Cáceres Verde.

Por su parte, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres desestimó las medidas cautelares que solicitó la organización conservacionista Adenex, que considera ilegal el parking en superficie. Los trabajos previos se iniciaron a finales de junio, con el desbroce y la señalización de la parcela. Allí se quieren habilitar otras 178 plazas de aparcamiento. Ya se ven los movimientos sobre el terreno, con vallados, advertencia de salida de camiones y prohibición de paso para las personas ajenas a esa intervención.

Recurso

Adenex ya ha presentado recurso contra esa decisión judicial y espera que sus argumentos se tomen en cuenta y permitan la paralización de la obra. La ejecuta Asfaltos y Aglomerados Santano (Aglosan) en una unión temporal de empresas (UTE) con Boymosa. Se van a invertir en total 916.800 euros.

«A pesar de nuestra oposición y de nuestra denuncia ante la Fiscalía, en contra del sentimiento y oposición de muchos vecinos, el Ayuntamiento ha empezado las obras», critica Cáceres Verde. Antonio Díaz, portavoz de Adenex, confirma que se ha interpuesto «un recurso de apelación ante el mismo juzgado ( el número 2) contra la denegación de las medidas cautelares solicitadas, es decir, la suspensión de las obras hasta que haya sentencia», indica.

Pese a ese primer pronunciamiento contrario, en un auto judicial que descarta medidas «cautelarísimas», Díaz aclara que «Adenex confía en la justicia y cree firmemente que los tribunales reconocerán la especial protección con que cuentan las zonas verdes» como esa en la que se quiere realizar el parking.