Las obras del parking del Parque del Príncipe de Cáceres empezarán a finales de mayo

Parece que ahora así. El polémico proyecto de ampliación del parking del Parque del Príncipe de Cáceres tiene fecha de inicio después de superar el último escollo administrativo. El Ayuntamiento prevé que las obras arranquen a finales de mayo o, como mucho, a comienzos ... de junio.

El portavoz del equipo de Rafael Mateos en el Consistorio cacereño, Ángel Orgaz, ha informado este viernes en la rueda de prensa ofrecida tras la junta de Gobierno, que se ha desestimado el recurso presentado por Nyos Consulting, empresa que quedó en segundo lugar para adjudicarse el contrato del servicio de dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras en un proceso que ganó la firma Estudios Técnicos y Medios de Ingeniería S. L. por un importe de 22.475 euros.

Tras esta desestimación, ahora el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria deben firmar el contrato. Los plazos legales establecen un mes de plazo para la firma efectiva de este contrato y el arranque como tal de los trabajos. «En principio, no debería haber más impedimento para que las obras puedan comenzar una vez que se ha firmado el contrato», ha apostillado Orgaz.

Hay que recordar que la obra como tal ha sido adjudicada a Aglosán, que se presentó al concurso público en una unión temporal de empresas (UTE) con Boymosa. El contrato de 919.600 euros se firmó por parte del alcalde el pasado 22 de enero.

Pendiente del recurso de Adenex y de la solicitud de suspensión cautelar

Hasta aquí el procedimiento administrativo del proceso. Pero, por la vía judicial, la ampliación del aparcamiento del Parque del Príncipe tiene un frente abierto. La asociación conservacionista Adenex ha presentado un recurso contra el proyecto, que ha sido admitido a trámite por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres. El colectivo, además, ha pedido la suspensión cautelar de la obra. El objetivo final de Adenex es que la obra no comience sin que haya antes un pronunciamiento del juzgado sobre su recurso, y proteger así el centenar de árboles de más de 10 especies diferentes que hay en la zona afectada por la ampliación del aparcamiento.

Sobre la petición de Adenex, desde el Ayuntamiento dicen no tener noticias nuevas. «Eso es un tema judicial que, en principio, no afecta al desarrollo de las obras del Parque del Príncipe. Como saben, se estimó por parte del juzgado y se admitió a trámite pero no se ha producido ninguna paralización de las mismas, que tengamos conocimiento a fecha de hoy. En principio, nosotros debemos de continuar con el trámite. No tenemos conocimiento de que haya una suspensión cautelar por parte del juzgado. Y el trámite administrativo debe continuar», ha aclarado Orgaz.

Hay que recordar que la ampliación del Parque del Príncipe ha generado bastante controversia y el proyecto ha propiciado, incluso, la creación de una plataforma que se opone al mismo, que ha recogido firmas contra la iniciativa. La obra, que se financiará con fondos europeos, prevé la creación de 160 plaza de aparcamiento, que se sumarán a las 210 existentes en el parking actual. La zona nueva está situada cerca de Aguas Vivas, en un área utilizada sobre todo por los dueños de perros que pasean en esta zona con sus mascotas.