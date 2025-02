Entregan 500 firmas contra la ampliación del aparcamiento del Parque del Príncipe de Cáceres

El cartel llama la atención del viandante con un encabezamiento escrito en rojo. «¡Atención, vecin@s!», alerta. «Tenemos la suerte de disfrutar de un gran espacio natural junto a nuestras viviendas, el Parque del Príncipe, donde encontramos tranquilidad, silencio y aire puro: ¡Calidad de vida! ... Y para llevar esta calidad al centro de la ciudad ahora pretenden construir con fondos europeos un parking (aparcamiento disuasorio con, al menos, 160 plazas) en este espacio, metiendo hormigón, ruido y polución. O sea, suciedad», detalla el letrero.

«¿No pueden ampliar y mejorar el parking existente, incluso en altura, para ganar esas plazas? ¿Quieres tener más tráfico y contaminación a las puertas de tu casa?», cuestiona el cartel, cuyo mensaje se completa con otros dos folios, críticos con la nueva dotación prevista por el Ayuntamiento en el Parque del Príncipe y dirigida a aumentar el número de aparcamientos existentes con la ampliación de la superficie actual destinando a este fin una zona verde anexa situada en las proximidades de Aguas Vivas.

Detrás de estos carteles y de esta iniciativa está Daniel Puerta, un vecino de la zona, que ha promovido una recogida de firmas para mostrar la oposición a la obra y que cuenta con el respaldo del colectivo ecologista Cáceres Verde. Puerta ha hecho llegar hasta el Consistorio cacereño 500 rúbricas, logradas de manera física y también a través de la plataforma change.org. Las primeras se han recogido en la tienda de alimentación Aguas Vivas, situada en la avenida de las Lavanderas.

Ampliar En rojo, zona del parque afectada por la ampliación del parking. HOY

Daniel Puerta pide que no se ejecute la obra prevista y propone como alternativa que se mejore la situación del parking actual, cuyo estado, asegura, deja mucho que desear. La actuación «carece de sentido en su planteamiento y funcionalidad, provocando daños irreparables al disminuir la superficie de una de las zonas verdes más significativas de la ciudad», argumenta.

«Según el pliego de prescripciones técnicas de la obra –prosigue–, ésta se justifica en los 'efectos beneficiosos en el medio ambiente y la economía del municipio'. Resulta un sinsentido que se pretendan conseguir mejoras en el medio ambiente reduciendo una zona verde que pertenece al pulmón cacereño del Parque del Príncipe. Construir un nuevo aparcamiento ocupando una zona verde que se encuentra céntrica carece de lógica urbanística, pues los aparcamientos disuasorios habrían de emplazarse en una zona más periférica», esgrime.

Por último, Daniel Puerta habla de la importancia que tiene esta zona verde como «colchón acústico» del tráfico que rodea a Aguas Vivas, especialmente en la avenida de Hernán Cortés.

La obra ya está adjudicada

La redacción del proyecto y la ejecución de las obras de ampliación del Parque del Príncipe salieron a licitación por un importe de 938.113 euros (impuestos incluidos). El pasado 15 de diciembre se procedió a la apertura de sobres y, finalmente, la empresa adjudicataria de los trabajos ha resultado ser la UTE (unión temporal de empresas) Aglosán Boymosa, por un presupuesto de 919.600 euros (760.000 euros sin impuestos). El acuerdo de adjudicación se adoptó el 29 de diciembre.

«Es una alegría que un ciudadano particular haya tenido esta iniciativa», valora Teresa Corcobado, secretaria de la asociación Cáceres Verde, colectivo que ha hecho suya la causa. «Es un verdadero disparate. Nos parece que no hay necesidad de hacer esa ampliación», apostilla. Corcobado pone el acento en un detalle. Está previsto que esta intervención se lleve a cabo con fondos europeos. En la justificación de esta actuación, cuenta, el Consistorio ha argumentado que la finalidad es crear un parking disuasorio. «Pero los aparcamientos disuasorios no suelen estar en el centro. Deberían haber hecho una consulta ciudadana. Nosotros no lo vemos», zanja mientras recuerda que se ha pedido una reunión con el Ayuntamiento para abordar el asunto y, de momento, el Consistorio no ha respondido.

Daniel Puerta añade que Adenex le ha confirmado recientemente su rechazo a esta iniciativa. Y está pendiente, añade, de que SEO Birdlife y Ecologistas en Acción se pronuncien, una vez que el vecino se ha puesto en contacto con estas organizaciones.

Puerta critica que el Ayuntamiento no dispone de ningún estudio previo de ocupación del parking actual «para saber si se llena o no». «Está en pésimas condiciones y mal planteado, pudiéndose adecentar y aumentar plazas, incluso en altura. No se llena diariamente y siempre hay plazas libres, pero algunas no se pueden ocupar por su mal estado. Solo se llena en Womad y en otros pocos eventos de la ciudad», concluye.

En Aguas Vivas hay opiniones para todos los gustos. Y, a diferencia de Daniel y de las 500 personas que han firmado en contra de la ampliación del parking, también hay residentes que están a favor.