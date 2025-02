El recurso de una empresa retrasa el inicio de las obras del parking del Parque del Príncipe de Cáceres

La polémica ampliación del aparcamiento del parque del Príncipe, en Cáceres, suma un nuevo capítulo. Este viernes ha trascendido que una empresa ha presentado una alegación a la adjudicación de la dirección de obra de estos trabajos. Mientras no se resuelva esta reclamación no ... comenzará la ejecución de la segunda fase del aparcamiento, ha avanzado Ángel Orgaz, portavoz del equipo de Gobierno municipal, en la rueda de prensa ofrecida tras la celebración de la junta de gobierno.

La alegación, según ha indicado, ha sido presentada por Nyos, empresa que ha quedado en segundo lugar en un proceso que adjudicó la dirección de obra a la firma Estudios Técnicos y Medios de Ingeniería S. L. por un importe de 22.475 euros. A esta convocatoria se habían presentado un total de nueve empresas y su adjudicación suponía el último paso administrativo para iniciar las obras sobre el terreno.

Pero este proceso queda, de momento, en 'stand by'. «Ahora los servicios jurídicos del Ayuntamiento van a proceder a hacerlo de la manera más prudente posible para ver si lo que reclama la empresa, que no resultó adjudicataria, es conforme a derecho o no. Vamos a esperar a que los servicios jurídicos del Ayuntamiento estimen o desestimen la alegación planteada por esa empresa, que considera que debería haber quedado primera en el concurso. Y como eso afectaría a cuál es la empresa adjudicataria del contrato, por eso se va a ver de una manera especialmente prudente. Hasta que no se resuelva la alegación no van a empezar las obras», ha señalado Orgaz. «Esperamos que esta alegación retrase todo lo menos posible. Estamos hablando de que es cuestión de unas semanas », ha precisado el concejal.

Solicitada la suspensión cautelar

Hay que recordar que la obra como tal ha sido adjudicada a Aglosán, que se presentó al concurso público en una unión temporal de empresas (UTE) con Boymosa. El contrato de 919.600 euros se firmó por parte del alcalde el pasado 22 de enero.

La alegación de la que hoy se ha hablado no es el único escollo que tiene que salvar esta controvertida intervención, que ha generado la creación de una plataforma que se opone a los trabajos. Hace unos días Adenex comunicó que ha pedido a la justicia que pare esta obra de forma cautelar. En concreto, la asociación conservacionista ha presentado los argumentos jurídicos que pretende hacer valer contra la ampliación del aparcamiento del parque del Príncipe, dentro del recurso judicial que tiene en marcha contra este proyecto, el cual ha sido admitido a trámite por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Cáceres.

El objetivo de Adenex es que la obra no comience sin que haya antes un pronunciamiento del juzgado sobre su recurso, y proteger así el centenar de árboles de más de 10 especies diferentes que hay en la zona afectada por la ampliación del aparcamiento.

Sobre el paso dado por Adenex, el gobierno municipal ha manifestado que no tiene constancia de que haya ninguna novedad. «Respetamos cualquier procedimiento judicial. Es verdad que se ha admitido a trámite. Pero todavía no se ha estimado ninguna medida cautelar para paralizar la obra», ha zanjado Orgaz.