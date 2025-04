La obra del centro energético de Cáceres empezará en primavera tras casi un año de demora

60 científicos ya trabajan en las instalaciones de la Politécnica

Echó a andar a principios de 2022 de forma provisional en el edificio Tajo de la Facultad de Veterinaria y posteriormente, en 2023, se trasladó a la Escuela Politécnica. El CIIAE trabaja aunque su edificio definitivo todavía no tenga ni una piedra puesta en pie. Se estima que llegarán a trabajar en Cáceres más de 130 científicos, pero por ahora hay alrededor de 60 contratados. Uno de los objetivos del CIIAE es la colaboración con diferentes empresas energéticas y que estas no puedan solo participar en los programas de servicios y alojamientos de incubadora sino sumándose a programas específicos de asesoramiento y desarrollo de proyectos por el personal del centro, cuyo objetivo es paliar la intermitencia de la generación de las energías renovables. Aunque durante la presentación del proyecto, en marzo de 2023, el entonces consejero de Economía dijo que había 200 empresas interesadas en colaborar con el CIIAE, por ahora son alrededor de una decena las que están trabajando de manera firme con este centro de investigación. A principios del mes de marzo de este año se firmó un acuerdo por el que el CIIAE dará soporte científico a la planta 'Power to Power', de Zafra, que usará como único combustible hidrógeno verde obtenido de forma sostenible. Deutz Spain, Ariema y Alternativas Energéticas Murcia (AEM) son las empresas que sustentan instalación de esta planta, tal y como informó la Junta. El papel del CIIAE es la búsqueda de procesos para la producción de hidrógeno, así como su conversión, almacenamiento y transporte.