La obra para la ampliación del Palacio de Justicia de Cáceres comienza la próxima semana La construcción de un edificio anexo a los actuales juzgados, que acumula más de 10 años de retraso, costará 12,4 millones de euros

C. M. Cáceres Jueves, 2 de octubre 2025, 07:48 Comenta Compartir

Las obras de ampliación del Palacio de Justicia de Cáceres, situado en la ronda de San Francisco, comenzarán la semana que viene, según ha avanzado este miércoles la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena. La firma del contrato con la empresa adjudicataria, Gestión y Ejecución de Obra Civil S.A., se firmó el pasado 10 de septiembre y se publicó en el BOE una semana después. La inversión asciende a 12.446.056,83 euros y el plazo de ejecución de los trabajos es de 36 meses.

María Félix Tena ha matizado que, si bien el inicio material de la obra «es inminente», al principio los trabajos no son visualmente apreciables porque se trata del replanteo, pero ha asegurado que las obras «empiezan sí o sí la semana que viene».

En el Palacio de Justicia de Cáceres se integran los actuales juzgados de la ciudad, que tras la implantación de la Ley 1/2025 será el Tribunal de Instancia, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF).

La ampliación estará formada por dos edificios distribuidos en planta baja y primera, que a su vez quedarán enlazados con el actual Palacio de Justicia mediante una pasarela. El proyecto básico y de ejecución contempla una superficie total de 9.045 metros cuadrados, organizados en dos volúmenes diferenciados: uno destinado a la ampliación de los juzgados y otro al Instituto de Medicina Legal. Ambos se comunicarán entre sí y con el edificio existente, donde además se reformarán 426 metros cuadrados para garantizar la conexión.

Para llevar a cabo la obra, el Ayuntamiento de Cáceres cedió una parcela colindante con el Palacio de Justicia, con acceso por la calle Mariano Amaral Pérez, lo que permite materializar la ampliación prevista.

La ampliación de las dependencias judiciales en la Ronda de San Francisco acumula ya diez años de retraso. El proyecto fue anunciado en 2015, cuando la entonces subsecretaria de Justicia visitó Cáceres para impulsar una modificación del Plan General Municipal (PGM) que hiciera viable la actuación.

Instituto de Medicina Legal

Las nuevas instalaciones acogerán, entre otros servicios, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, encargado de realizar todas las pruebas periciales, incluidas las autopsias. El complejo dispondrá de salas específicas y equipamiento adecuado para estas funciones. También permitirá trasladar el Juzgado de Violencia sobre la Mujer —actualmente ubicado en la sede del TSJEx— al mismo recinto donde ya se encuentran el resto de órganos unipersonales de la ciudad.

El edificio tendrá accesos independientes respecto a otros servicios judiciales y contará con espacios destinados a la atención y protección de víctimas especialmente vulnerables, de menores víctimas y de menores infractores.

En la actualidad, el Instituto de Medicina Legal trabaja en condiciones muy limitadas, con dependencias en la planta baja del Palacio y una sala de autopsias situada en el cementerio. Lleva más de diez años reclamando una mejora de sus instalaciones.