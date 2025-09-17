Justicia contrata por 12,4 millones la obra de ampliación de los juzgados de Cáceres

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha formalizado el contrato de las obras de ampliación del Palacio de Justicia de ... Cáceres, que serán realizadas por la empresa Gestión y Ejecución de Obra Civil S.A.U. por un importe de 12.446.056,83 euros. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la contratación de los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de 36 meses.

La obra se contrata de manera definitva después de que haya sido destimado el recurso que interpuso contra la propuesta de adjudicación, ralizada el pasado junio, la UTE formada por Construcciones Daro Royo, S.L. y Fontelex, S.L., que consideraban insuficiente la valoración recibida.

Las nuevas instalaciones que se van a construir se componen de dos edificios distribuidos entre la planta baja y la planta primera, conectados, a su vez, con el actual edificio del Palacio de Justicia a través de una pasarela. El proyecto básico y de ejecución prevé una superficie construida de 9.045 metros cuadradados distribuidos en dos cuerpos: uno destinado a la ampliación de juzgados y otro al Instituto de Medicina Legal, comunicados entre sí y con el edificio actual, donde se reformarán 426 metros cuadrados para garantizar la conexión.

El Ayuntamiento de Cáceres cedió una parcela contigua al actual Palacio de Justicia, con acceso por la calle Mariano Amaral Pérez, que permitirá ejecutar la ampliación.

El contrato tiene un valor estimado de 15,89 millones de euros y el presupuesto base de licitación fue de de 16,02 millones (IVA incluido). Se contempla la posibilidad de modificación del contrato hasta un 20%, en función de necesidades sobrevenidas. El desarrollo económico se organiza en cuatro anualidades, entre 2025 y 2028, con desembolsos progresivos que alcanzan el total previsto.

10 años de espera

Las obras de ampliación de las instalaciones judiciales de la Ronda de San Francisco se llevan esperando ya 10 años, desde que fueron anunciadas en 2015, cuando la entonces subsecretaria de Justicia se desplazó a Cáceres para abordar una modificación del Plan General Municipal (PGM) que hiciera posible la intervención.

En las nuevas dependencias se ubicará, entre otros servicios, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses donde se practican todas las pruebas forenses, incluidas las autopsias. Se dispondrá de salas preparadas a estos fines, tanto en la edificación, como en dotación de medios materiales. Permitirá además que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que ahora está ubicado en la sede del TSJEx, pueda trasladarse a la misma sede de los demás órganos unipersonales de la ciudad.

El edificio contará con entradas independientes de otros servicios judiciales, dependencias específicas de protección a las víctimas especialmente vulnerables, menores víctimas, y también menores infractores.

El Instituto de Medicina Legal está actualmente en precario, con espacios en la planta baja del Palacio y dependencias que funcionan como sala de autopsias en el cementerio. Lleva una década reclamando mejoras.

Mejora energética

Por otra parte, hace un año se llevaron a cabo los trabajos para mejorar la eficiencia energética del edificio actual del Palacio de Justicia. Se cambiaron los cristales de las fachadas, se creó un aislamiento térmico en la cubierta y se mejoró la iluminación, entre otras mejoras.

Esta obra de eficiencia energética tuvo un presupuesto de 3.599.422 euros y estaba promovida también por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.