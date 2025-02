El año nuevo empezó el día 12 en Cáceres

Parece que hace una eternidad que dábamos palmas en el sofá con la Marcha Radetzky la mañana de año nuevo, ese día en el que ... desintegramos la resaca (mental, alcohólica, emocional, elige tú) a base de valses y escenarios imperiales y pomposos en los que nunca estaremos. En Cáceres, quizás por aquello de que aquí llega todo con un poco de retraso, tuvimos el concierto de año nuevo el pasado día 12, el jueves, como si nos hubiéramos comido casi dos semanas en blanco, en un limbo. La orquesta Strauss y el ballet Strauss se subieron sobre las tablas del Gran Teatro. Napoleón, Fiesta de las flores, El Vals del emperador o Champagne Danubio azul o la citada Marcha hicieron arrancar con arte este 2023.

Poco nos queda de la extinta Navidad. Afortunadamente todo ha pasado, ya no hay luces y la magia ya no se mide en kilos de regalos. Han pasado los Reyes, pero hay cosas que se hacen con el ánimo de mantener la ilusión, como Versarte, la jam session de poesía y música que se llevó a cabo el jueves en el Mastropiero, una forma de lanzarse a la piscina de lo creativo y lo escénico. No fue la única jam que tuvo lugar el pasado jueves. En el Boogaloo también se abrieron los micrófonos para todo el que quisiera lanzarse a interpretar temas de cualquier estilo. El arte como un juego, con intuición, arrojo y la autoestima que requiere saltar al vacío y mostrarse. Ayer viernes tuvo lugar el concierto de Jorge Navarro y Vicky González. Hoy, esta sala, una de las más activas en cuanto a música en directo en la ciudad acoge el concierto de Txetxu Altube a partir de las 19.30 horas.

Enero, este gran páramo, nos impele a hacer muchas cosas, por lo menos estos primeros días. También supone la vuelta a lo 'normal', sea lo que sea eso. Una de las cosas que forman parte de esas rutinas bonitas de la ciudad es la inauguración de las exposiciones de la sala El Brocense. El pasado jueves se inauguró la exposición 'Caprichos y desastres' del artista Jaime López Molina. Se trata de una muestra en la que el artista juega con la descontextualización temporal de la obra de Francisco de Goya mediante el retoque y la manipulación digital, informa la Diputación de Cáceres.

Otra exposición en marcha es la que puede verse en la Fundación Mercedes Calles, en la que se reúnen trabajos fotográficos, plásticos y gráficos recogidos en el festival Plena Moon, que se desarrolla en la parte antigua cada vez que hay luna llena. Se trata de una iniciativa de RHEA (Recreación Histórica Extremeña Asociada).

La agenda cultural de Cáceres crece en este inicio de año. Ayer actuó en el Palacio de Congresos el grupo Mocedades.

La Asociación de Guitarra Clásica de Extremadura 'Ángel Iglesias', Aguicex, con más de 18 años de existencia, celebró ayer el concierto inaugural del primer ciclo de guitarra y música de cámara, en donde ofrece a los melómanos la oportunidad de tener una cita al mes con la música. En esta ocasión todos son destacados intérpretes extremeños, de una dilatada experiencia y alta cualificación, explican en una nota de prensa. El primer concierto lo ofrecieron ayer en el chalé de los Málaga los jóvenes músicos cacereños Ester Esteban y Javier Lucío. Es una forma, indica la organización, de que en Cáceres perviva algún ciclo de conciertos de guitarra clásica, ya que el Encuentro Internacional de Guitarra 'Norba Caesarina' finalizó su última edición en el año 2020.

Salimos del periodo más tradicional del año, en el que nos gusta reproducir al dedillo los rituales que, en el fondo, nos dan seguridad. Ya es toda una tradición la cita musical que desarrolla Ascemi (Asociación de Amigos del Centro de Cirugía de Mínima Invasión). En este concierto de Año Nuevo, que se celebró el sábado día 7 intervinieron Nuria Ruiz y Lete Trujillo ante 150 socios que tomaron el desayuno en el hotel Don Manuel. No faltó Franquete animando a esta audiencia. Nevatur sorteó viajes y estancias.

Han regresado también en esta nueva normalidad las presentaciones de libros. El pasado jueves en la fundación Mercedes Calles el comandante de Infantería e historiador Fernando Parcero Collado dio a conocer 'El cuartel de Infantería del «Cerro del Teso». Infanta Isabel. Un cuartel para un Regimiento y un Regimiento para una ciudad'. Tal y como explicó en la entrevista que fue publicada esta semana en este diario Parcero destaca que el origen del cuartel se encuentra en la corriente higienista, que surgió al darse cuenta de que morían más soldados de enfermedades que en la batalla. El autor indica que el libro es una realidad gracias al coronel Bernardi, antiguo subdelegado de Defensa de Cáceres, la Asociación Amigos del C.I.R. y la Fundación CB, agradeciendo la información que le ha facilitado el cronista de la ciudad Fernando Jiménez Berrocal.

Nos vamos ya. Esta noche hay una cita grande en el Gran Teatro de Cáceres. Se trata de la obra de teatro 'Silencio' en el que la actriz Blanca Portillo (sola sobre el escenario) y el dramaturgo Juan Mayorga transforman en obra de teatro el discurso que este último pronunció para entrar en la RAE en mayo de 2019. Se trata de una disertación literaria de una hora y media sobre el sentido de la palabra 'silencio', ese concepto tan necesario, tan escaso a veces. La obra se estrenó hace un año en Madrid y ha llegado este fin de semana a Extremadura, en solo tres sesiones, una de ellas en Mérida, otra en Badajoz y otra en Cáceres, esta misma noche. No queda ni una sola entrada desde hace días. Es también una buena forma de darle 'play' al año nuevo.