Las nuevas cámaras de acceso al casco viejo de Cáceres empezarán a multar a final de año

Las nuevas cámaras para controlar los accesos al casco viejo de Cáceres instaladas al inicio de la calle San Antón y San Ildefonso se activarán ... a final de año y, por lo tanto, identificarán las matrículas de los coches que accedan a esta zona sin autorización, paso previo a la imposición de multas. Es la nueva fecha dada por el Ayuntamiento y supone un nuevo retraso sobre el último plazo manejado hasta ahora: «entre septiembre y octubre», según apuntó Pedro Muriel, concejal de Movilidad, el pasado mes de agosto.

Ahora el Consistorio emplaza a diciembre para que el sistema esté completamente operativo y justifica esta demora por unas obras previstas en varias calles de la zona afectada por las cámaras. Hay que recordar que la zona restringida a la circulación se amplía a 24 vías y plazas nuevas, que abarca el área comprendida entre San Antón y San Ildefonso y afecta a calles como Pizarro, Damas, Consolación y Torremochada, entre otras.

«Como todavía nos quedan obras de asfaltado, que afectan a la zona de la Fuente Luminosa y a otras áreas, hasta que no las terminemos no tomaremos la medida de empezar a multar», expone Muriel. «Confío –agrega– que estén en funcionamiento antes de Navidad», expone.

La activación de las cámaras será una realidad después de que se haya resuelto el cuello de botella que había en el Consistorio con la tramitación de las solicitudes presentadas por los residentes para poder entrar con sus coches sin ser sancionados. El proceso arrastra un prolongado retraso. Las cámaras se instalaron a finales de 2022 y su activación se enmarca dentro de la aplicación de la nueva ordenanza, que entró en vigor en mayo de 2023.

Según los datos facilitados por el concejal a este diario, la tramitación de los permisos ya ha concluido. Han sido, en total, 900. El tráfico está limitado en la zona intramuros desde 2003, primero con un sistema de pivotes y posteriormente con cámaras. Ahora la zona restringida a la circulación se amplía a 24 vías y plazas nuevas. La multa máxima contemplada en la ordenanza municipal para los infractores asciende a 3.000 euros.

Desde el Ayuntamiento se ha venido manteniendo una idea: las cámaras están activas, pero no sancionan a día de hoy. En estos momentos, prevalecen las señales de prohibido el acceso, por lo que la Policía Local podría sancionar a los vehículos no autorizados. «Una cosa es que la cámara no multe y otra cosa es que la circulación no está permitida, ni en San Ildefonso, ni en San Antón», subraya Muriel. «La Policía podría parar a un vehículo y, con la certeza de que no va al parking (de Obispo Galarza) y de que no es usuario, ponerle una multa», apostilla. En estos momentos, no tiene constancia de que los agentes hayan sancionado a ningún conductor por circular por esta zona.

Las nuevas cámaras se instalaron a finales de 2022 y su puesta en marcha se esperaba inicialmente para febrero de 2023. Después, se anunció en pleno que estarían en funcionamiento en el mes junio, y, finalmente, el Consistorio demoró su activación hasta la finalización de las obras de semipeatonalización de las calles San Antón y Parras, que se dieron por concluidas el 15 de noviembre de 2023. Pero tampoco entonces se pusieron en marcha.

La razón estaba en los despachos. Según un informe técnico al que tuvo acceso HOY en septiembre de 2024, rubricado por el jefe de la sección municipal de Sanciones y Disciplina de Actividades del Ayuntamiento, el Consistorio tenía paralizadas y sin respuesta cerca de un millar de solicitudes de acceso a esa nueva zona. Eran, en concreto, 840 las que habían entrado y 590 de ellas habían sido recibidas y ni siquiera se habían tramitado.

Oleada de multas

Esta demora provocó una oleada de multas, con casos de familias que llegaban a acumular medio centenar de sanciones por acceder con sus coches hasta su casa. El Ayuntamiento avanzó que anularía las multas de aquellas personas que fueron sancionadas sin motivo. El propio alcalde, Rafael Mateos, habló en abril de 2024 de «una avalancha de solicitudes» en la que se estaba trabajando para darle respuesta. Desde el Ayuntamiento se autorizó la realización de servicios de carácter extraordinario con motivo de la tramitación de los expedientes de autorizaciones periódicas de accesos de vehículos al centro histórico.

San Antón no es una calle cualquiera. Es la principal vía de llegada al parking público de Obispo Galarza, uno de los estacionamientos de referencia para los cacereños y turistas.

Los clientes del parking de Obispo Galarza podrán seguir accediendo por San Antón y Parras una vez que se activen las cámaras y no serán multados por ello. Habrá un mecanismo que permitirá a la Policía Local saber si los vehículos estacionan en Obispo Galarza gracias a la matrícula de los coches.

En un principio, se planteó la instalación de una pantalla al inicio de la calle San Antón que permitiera saber a los conductores si había plazas libres o no en Obispo Galarza antes de entrar a la zona restringida. Pero esta opción parece estar descartada.

La zona de bajas emisiones (ZBE) de Cáceres coincidirá con el área de la parte antigua que se encuentra restringida al tráfico por el sistema de cámaras.