HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acceso a la calle San Antón de Cáceres desde la avenida de España. JORGE REY

Las nuevas cámaras de acceso al casco viejo de Cáceres empezarán a multar a final de año

El Ayuntamiento culmina la tramitación de las 900 solicitudes de entrada y retrasa la puesta en marcha del sistema por obras de asfaltado

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:55

Comenta

Las nuevas cámaras para controlar los accesos al casco viejo de Cáceres instaladas al inicio de la calle San Antón y San Ildefonso se activarán ... a final de año y, por lo tanto, identificarán las matrículas de los coches que accedan a esta zona sin autorización, paso previo a la imposición de multas. Es la nueva fecha dada por el Ayuntamiento y supone un nuevo retraso sobre el último plazo manejado hasta ahora: «entre septiembre y octubre», según apuntó Pedro Muriel, concejal de Movilidad, el pasado mes de agosto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fuego intencionado en varios contenedores quema cuatro coches en el centro de Badajoz
  2. 2 Herido grave tras sufrir cortes con una motosierra en una finca de La Codosera
  3. 3 Grave tras sufrir un corte en un brazo con una radial en Madrigal de la Vera
  4. 4 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  5. 5

    Más de mil caballistas honran en Guadalupe a la Reina de la Hispanidad
  6. 6 Morad cancela su concierto de este domingo en Extremúsika y la organización reestructura los horarios del festival
  7. 7 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  8. 8

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  9. 9

    El SES detecta cáncer de mama en cuatro de cada mil mamografías del cribado
  10. 10

    El secreto para ser centenario: «Coma de todo y ríase mucho»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las nuevas cámaras de acceso al casco viejo de Cáceres empezarán a multar a final de año

Las nuevas cámaras de acceso al casco viejo de Cáceres empezarán a multar a final de año