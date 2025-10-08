Cáceres fija una zona de bajas emisiones idéntica a la del tráfico restringido con cámaras

La zona de bajas emisiones (ZBE) de Cáceres coincidirá con el área de la parte antigua que se encuentra ya restringida al tráfico mediante ... cámaras de videovigilancia. El Ayuntamiento publicó este martes una adenda al nuevo Plan de Infraestructuras para la Movilidad Urbana Sostenible (Pimus) en la que confirma que la ZBE, que se debe implantar por ley, no establecerá limitaciones adicionales a las existentes.

Las calles incluidas en la ZBE, obligatoria para las ciudades de más de 50.000 habitantes, serán por lo tanto las mismas cuyo acceso se encuentra ahora vigilado con cámaras, es decir, que podrán circular los vehículos que dispongan de tarjeta de residente, demás de los de emergencias, carga y descarga, y los que se dirijan a hoteles y parkings. En principio, los propietarios de vehículos poco contaminantes que no sean residentes también podrán acceder, aunque esto no ha sido confirmado todavía por el Ayuntamiento

Las cámaras de vigilancia situadas en los accesos de vehículos al centro están ya conectadas, pero de momento no multan, si bien el Ayuntamiento recuerda que los infractores pueden ser sancionados en caso de que les detecte la Policía Local. Aunque el Ayuntamiento anunció que las multas automáticas comenzarían después del verano, ha matizado este martes que lo harán cuando concluyan las obras de asfaltado que se están ejecutando en varias calles del centro histórico.

La adenda al Pimus publicada este martes argumenta que, con la zona de tráfico restringido mediante cámaras de vigilancia, Cáceres ya cuenta con «una zona de bajas emisiones de facto«, de manera que no ve necesario ni ampliarla ni establecer limitaciones adicionales. Considera que mediante el actual sistema ya se cumple con la obligación de establecer un sistema de control de acceso al casco histórico »que reduzca al mínimo indispensable el paso de vehículos a motor y ciclomotores a los espacios situados en su interior, favoreciendo así la protección del patrimonio histórico, ambiental y el uso preferentemente peatonal de la zona«.

El gobierno municipal ha asegurado que con esta adenda para implantar la zona de bajas emisiones se cumple la normativa europea y estatal. Apunta que el siguiente paso será adaptar la ordenanza municipal de movilidad a la nueva ZBE.

Actualización del Pimus

Mientras tanto, el Ayuntamiento sigue trabajando en la revisión y actualización Pimus, que se elaboró en 2014 y se considera actualmente desfasado. El documento fue redactado durante la etapa de Elena Nevado como alcaldesa e incluía propuestas y actuaciones que, en muchos casos, no llegaron a ejecutarse o se aplicarán con modificaciones respecto al diseño original. Un ejemplo es la remodelación de la avenida Virgen de la Montaña.

El nuevo Plan de Movilidad cuenta con un presupuesto de 150.000 euros. La empresa adjudicataria deberá tener en cuenta diversos documentos, como el Plan General Municipal (PGM), el propio Pimus y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Red de Municipios del área de Cáceres, financiado por la Diputación y sometido a un proceso de participación pública. Este último plantea la creación de hasta 800 nuevas plazas de aparcamiento en la periferia mediante cinco estacionamientos disuasorios en zonas como Ronda Norte, el Junquillo o el ferial.

Uno de los principales objetivos del futuro Plan es crear la futura zona de bajas emisiones. La Ley de Cambio Climático, en vigor desde 2021, obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a establecer estas áreas, con restricciones al tráfico motorizado, que deberían haber estado operativas desde 2023, pero Cáceres lleva retraso en su aplicación.

El alcalde, Rafael Mateos, ya informó en enero de este año de que el Ayuntamiento había consultado al Gobierno central y a la Junta de Extremadura sobre la posibilidad de hacer coincidir el área de tráfico restringido con la ZBE, lo que permitiría el acceso de vehículos no contaminantes aunque sus propietarios no sean residentes.

La ciudad deberá tener en funcionamiento su zona de bajas emisiones a lo largo de este año para acceder a las ayudas estatales destinadas al transporte público. El Ejecutivo local prevé por lo tanto aprobar la ordenanza reguladora en 2025. La memoria técnica previa del Plan, elaborada por el director de Infraestructuras del Consistorio, destaca que, transcurridos diez años desde la creación del Pimus, resulta necesaria su revisión.

El documento, además de establecer una zona de bajas emisiones, plantea estudiar medidas de movilidad a corto, medio y largo plazo (hasta diez años) y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. En un pleno municipal, el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, recordó que «no gustar una ley no exime de cumplirla», en respuesta a Vox, cuyo portavoz, Eduardo Gutiérrez, propuso reducir al máximo las restricciones de tráfico vinculadas a la ZBE.

El informe del área de Infraestructuras ya señaló en su momento que Cáceres ya dispone de un sistema de control de acceso de vehículos al centro histórico, lo que contribuye a la protección patrimonial, ambiental y al uso peatonal del espacio. Por ello, se considera que, antes de la Ley 7/2021, la ciudad ya contaba con una zona de bajas emisiones operativa, que ahora se adaptará a la nueva legislación, como se dice también en la adenda al Pimus publicada este martes.

El Plan incluirá también propuestas para mejorar el transporte público, fomentar la movilidad sostenible sin reducir la accesibilidad, impulsar planes de electrificación y recopilar datos sobre flujos de tráfico, uso de carriles bus, red ciclista y aparcamientos.