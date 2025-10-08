HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Zona de bajas emisiones delimitada por el Ayuntamiento de Cáceres.

Cáceres fija una zona de bajas emisiones idéntica a la del tráfico restringido con cámaras

El Ayuntamiento descarta extender la ZBE más allá del núcleo central de la parte antigua | No impodrá limitaciones adicionales a las que ya existen y en principio se podrá acceder con vehículos que no contaminen sin ser residente

C. Mateos

Cáceres

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:21

La zona de bajas emisiones (ZBE) de Cáceres coincidirá con el área de la parte antigua que se encuentra ya restringida al tráfico mediante ... cámaras de videovigilancia. El Ayuntamiento publicó este martes una adenda al nuevo Plan de Infraestructuras para la Movilidad Urbana Sostenible (Pimus) en la que confirma que la ZBE, que se debe implantar por ley, no establecerá limitaciones adicionales a las existentes.

