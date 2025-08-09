Las nuevas cámaras para controlar los accesos al casco viejo de Cáceres se activarán tras el verano

Parece que ahora sí, que el plazo ya es definitivo. Las nuevas cámaras para controlar los accesos al casco viejo de Cáceres instaladas al inicio ... de la calle San Antón y San Ildefonso se activarán tras el verano y, por lo tanto, identificarán las matrículas de los coches que accedan a esta zona sin autorización, paso previo a la imposición de multas.

El concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de Cáceres, Pedro Muriel, estima que estarán operativas «entre septiembre y octubre». La activación de las cámaras será una realidad después de que se haya resuelto el cuello de botella que había en el Consistorio con la tramitación de las solicitudes presentadas por los residentes para poder entrar con sus coches sin ser sancionados. El proceso arrastra un prolongado retraso. Las cámaras se instalaron a finales de 2022 y su activación se enmarca dentro de la aplicación de la nueva ordenanza, que entró en vigor en mayo de 2023.

Según los datos facilitados por el concejal a este diario a fecha 1 de julio, se han gestionado 796 expedientes de solicitudes al casco histórico. De estos, 357 expedientes ya se han resuelto, hay otros 263 con deficiencias pendientes de que los interesados contesten, 119 en propuesta previa de resolución, 30 en fase de informe policial, 20 expedientes a revisar y requerir y siete autorizaciones nuevas no tramitadas, que se han hecho posteriores al inicio de este trámite. Muchos vecinos, por tanto, están recibiendo durante este verano la confirmación de que sus permisos están concedidos.

La multa máxima es de 3.000 euros

Hay que recordar que el tráfico está limitado en la zona intramuros desde 2003, primero con un sistema de pivotes y posteriormente con cámaras. Ahora la zona restringida a la circulación se amplía a 24 vías y plazas nuevas, que abarca el área comprendida entre San Antón y San Ildefonso y afecta a calles como Pizarro, Damas, Consolación y Torremochada, entre otras. La multa máxima contemplada en la ordenanza municipal para los infractores asciende a 3.000 euros.

Las nuevas cámaras se instalaron a finales de 2022 y su puesta en marcha se esperaba inicialmente para febrero de 2023. Después, se anunció en pleno que estarían en funcionamiento en el mes junio, y, finalmente, el Consistorio demoró su activación hasta la finalización de las obras de semipeatonalización de las calles San Antón y Parras, que se dieron por concluidas el 15 de noviembre de 2023. Pero tampoco entonces se pusieron en marcha.

La razón estaba en los despachos. Según un informe técnico al que tuvo acceso HOY en septiembre de 2024, rubricado por el jefe de la sección municipal de Sanciones y Disciplina de Actividades del Ayuntamiento, el Consistorio tenía paralizadas y sin respuesta cerca de un millar de solicitudes de acceso a esa nueva zona. Eran, en concreto, 840 las que habían entrado y 590 de ellas habían sido recibidas y ni siquiera se habían tramitado.

Esta demora provocó una oleada de multas, con casos de familias que llegaban a acumular medio centenar de sanciones por acceder con sus coches hasta su casa. El Ayuntamiento avanzó que anularía las multas de aquellas personas que fueron sancionadas sin motivo. El propio alcalde, Rafael Mateos, habló en abril de 2024 de «una avalancha de solicitudes» en la que se estaba trabajando para darle respuesta. Desde el Ayuntamiento se autorizó la realización de servicios de carácter extraordinario con motivo de la tramitación de los expedientes de autorizaciones periódicas de accesos de vehículos al centro histórico.

Acceso al parking de Galarza

San Antón no es una calle cualquiera. Es la principal vía de llegada al parking público de Obispo Galarza, uno de los estacionamientos de referencia para los cacereños y turistas.

Los clientes del parking de Obispo Galarza podrán seguir accediendo por San Antón y Parras una vez que se activen las cámaras y no serán multados por ello. Habrá un mecanismo que permitirá a la Policía Local saber si los vehículos estacionan en Obispo Galarza gracias a la matrícula de los coches.

En un principio, se planteó la instalación de una pantalla al inicio de la calle San Antón que permitiera saber a los conductores si había plazas libres o no en Obispo Galarza antes de entrar a la zona restringida. Pero esta opción parece estar descartada.