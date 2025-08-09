HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una señal alerta a los conductores al inicio de la calle San Antón de Cáceres que solo pueden entrar los vehículos autorizados. JORGE REY

Las nuevas cámaras para controlar los accesos al casco viejo de Cáceres se activarán tras el verano

Están situadas en las calles San Antón y San Ildefonso y llevan instaladas desde finales de 2022; la zona restringida a la circulación se amplía en 24 calles y plazas del corazón de la capital cacereña

María José Torrejón

Cáceres

Sábado, 9 de agosto 2025, 07:39

Parece que ahora sí, que el plazo ya es definitivo. Las nuevas cámaras para controlar los accesos al casco viejo de Cáceres instaladas al inicio ... de la calle San Antón y San Ildefonso se activarán tras el verano y, por lo tanto, identificarán las matrículas de los coches que accedan a esta zona sin autorización, paso previo a la imposición de multas.

