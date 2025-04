Los Niños de los Ojos Rojos: «Llevamos mucho tiempo sin actuar y vamos a quemar el escenario»

Parte de los integrantes de Los Niños de los Ojos Rojos (NOR), esta mañana.

Cristina Núñez Cáceres Viernes, 6 de mayo 2022, 15:10

El grupo cacereño Los Niños de los Ojos Rojos (NOR) se suben a las 19.40 horas al escenario Womad de la Plaza Mayor de Cáceres. Lo hacen con hambre atrasada, ya que, según explicó Héctor Alviz, uno de los miembros de esta banda, nacida en la ciudad, no actúan en Cáceres desde hace «cuatro o cinco años». Los conciertos de esta última etapa, desde que emergió la pandemia, han sido complicados por las condiciones sanitarias. Así que, lo tienen claro: «Llevamos mucho tiempo sin actuar y vamos a quemar el escenario». Los NOR tienen una verdadera legión de fans en la ciudad, con una puesta en escena muy llamativa y su estilo a medio camino entre el rock, el hip-hop, el ska o el funky. Sus faldas escocesas volarán al viento esta tarde, cuando se prevé que miles de personas superen el éxito de ayer.

La mayor parte de las formaciones musicales que irrumpen esta tarde noche en el Womad han estado presentando esta mañana sus actuaciones, que suponen, según indica la organización, «un puente entre Europa y África», con muchos representantes de ambos continentes.

La artista africana Dobet Gnahoré, de Costa de Marfil, que actuará a partir de las 21.00 horas en la Plaza pone el ingrediente feminista en un Womad que acoge el grito de la mujer africana a favor de su independencia y su libertad. «Va a ser un concierto con mucha energía», ha señalado esta artista costamarfileña, la que se considera una de las estrellas de la jornada de hoy.

Optimismo

También brilla en el cartel Songhoy Blues, una banda de Bamako integrada por músicos que han tenido que salir de su país y que ofrecerán su música a patir de la una de la mañana. Su último disco, Optimisme, está anclado en las raíces de la música de Malí y el blues. Rui Diaz & La Banda Imposible, Canzoniere Grecano Salentino, y Taxi Kebab también han estado esta mañana sobre el escenario grande, el de la Plaza Mayor.

La nota curiosa de la presentación de esta mañana ha llegado de la mano de Pedro Espí-Sanchez, que inicia mañana un taller en el que muestra la diversidad de los instrumentos africanos. La bailarina Morilie Taiwoo también mostró en que consistirá los talleres. Uno de ellos ya ha tenido lugar en el IES El Brocense y otro tendrá lugar mañana sábado en la Plaza de San Jorge. Ella pone en práctica una fusión de culturas caribeña y africana.