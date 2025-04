14.000 personas pasan por la Plaza Mayor en la primera noche de conciertos del Womad 2022

Cristina Núñez Cáceres Viernes, 6 de mayo 2022, 14:39 Comenta Compartir

No hay dudas, la Plaza Mayor dejó ayer estampas insólitas para un jueves de Womad. La cita multicultural inició este jueves su XXIX edición con el respaldo masivo del público. Y no parece ser algo subjetivo, los datos recogidos por el Consorcio Gran Teatro, que tiene ubicadas cámaras en las zonas de conciertos hablan de que unas 14.000 personas pasaron por la Plaza Mayor desde que el grupo Shoul & Libra Loggia abrió brecha a las 20 horas. Según explicó Silvia González, la directora del Consorcio, el pico máximo de espectadores que estuvieron en la Plaza de forma simultánea fue de 9.500. Otros tres conciertos pasaron por el escenario principal de Womad ayer: Darío González, Ayom y Les Amazones d´Afrique. A esas horas, cuando el grupo de cuatro mujeres africanas saltaron al escenario, la Plaza Mayor estaba ya a reventar. Las imágenes evocaban las estampas previas a la pandemia. El uso de la mascarilla no fue generalizado entre el público, aunque sí había espectadores que llevaban el cubrebocas.

La mayor parte de los hosteleros de la Plaza Mayor confirmaban esta mañana el éxito de este jueves. Para Manuel Rey, de la cafetería Cáceres, la de ayer fue una jornada única. «Nunca había visto nada parecido», indicaba este hostelero. En el bar Requeté David Ruiz tenía una visión un poco menos optimista y decía que, a pesar de la cantidad de público que había, no todo el mundo estaba consumiendo en las barras, ya que el botellón sigue como práctica implantada.

Hoy viernes, con ocho conciertos, también en la plaza de San Jorge y el inicio de los talleres, Womad se prepara para ofrecer estampas masivas. Los conciertos arrancan antes. El primero tiene lugar a las 18.45 en la Plaza Mayor (Rui Díaz & la Banda Imposible) y a las ocho de la tarde en San Jorge (Tarta Relena). Si ayer viernes la música terminó hacia las doce de la noche, hoy habrá conciertos hasta la una de la mañana en San Jorge y hasta las dos de la mañana en la Plaza Mayor. Todos los bares tienen un par de horas más de permiso de apertura durante estos días, por lo que la mayoría podrán dispensar bebidas y alimentos hasta las 4,30 o 5 de la mañana.