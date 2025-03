Nacen los Premios de la Música Extremeña Ciudad de Cáceres

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres ha creado los Premios de la Música Extremeña Ciudad de Cáceres, con el objetivo de potenciar la ... música y premiar la calidad de los artistas extremeños y todo lo que conlleva el mundo musical.

Se entregarán por primera vez el sábado 9 de marzo en una gala que tendrá lugar en el Gran Teatro de la capital cacereña, donde se conocerán los nombres de los ganadores de las doce categorías más un Premio de Honor.

Las categorías son: mejor recinto de conciertos; mejor programación musical; mejor homenaje; mejor diseño gráfico; mejor videoclip; mejor carrera profesional; mejor producción; mejor banda o artista novel; mejor canción; mejor solista; mejor directo; mejor álbum o EP; y un Premio de Honor. Hay 4 nominados en cada categoría salvo en videoclip y canción que son 6.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha presentado estos premios que se ponen en marcha con la colaboración de la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres, y con la colaboración de la Asociación de Músicos de Extremadura (AMEX) y LaCarne Magacine.

Los nominados en esta primera edición son el Teatro Romano de Mérida, Sala Boogaloo de Cáceres, Espacio Utopía de Valdencín, y Sala Chat Noir de Badajoz, como Mejor recinto de conciertos. A la Mejor programación musical están nominados el Festival de Jazz (Badajoz), Bellota Rock Fest, Estivalia y Mum.

El premio al Mejor homenaje podría recaer en Pilar Boyero, Magic Queen Alive, The Sentinels y Cecilia Zango. Las nominaciones al Mejor diseño gráfico son Judith Santos, Fermín Solís, Daniel Darío y Sergio Ramos, mientras que el Mejor videoclip podría recaer en Hombre Tigre, Fönal, Miriam Cantero, Robe, Pitera y Sergio Cepeda.

Los nominados a la Mejor carrera profesional son Luismi García, Paco Pulido, Juan Reyes Miranda y Luis Cotallo. Al Premio a Mejor producción optan Luismi García, Rodrigo Fernández, Sam George y Javibu Carretero, y al de Mejor banda o artista novel lo hacen Lk Funk, Darkles, Jay C Duke y Forty Four Soul.

El Premio de la Música Extremeña a Mejor canción recaerá en Rack Roll & The Remayteds, Canchalera y Morena Jiménez, Sergio Cepeda, Robe, Cecilia Zango y Monalisa. Los nominados a Mejor solista son Miriam Cantero, Woody Amores, Mili Vizcaíno y Celia Romero.

Al Mejor directo están propuestos Rack Roll & The Remayteds, Niño Índigo, Malasangre y Pitera, y al Mejor álbum o EP La Barca, Kuqui Alegre, Robe y Hombre Tigre.

Los ganadores se conocerán en directo en una gala el día 9 de marzo, a partir de las 20,00 horas, que estará presentada por Lorenzo González (cantante de Robe) y la periodista Sherezade Mateos. Las invitaciones se podrán recoger en el Gran Teatro.

El premio es una estatuilla de latón con la base de mármol que representa la V de victoria y que lleva una nota musical, concretamente una semicorchea.

Jorge Suárez ha explicado que estos premios serán «un hito importante» para que Cáceres se convierta en «el centro neurálgico de la música de Extremadura», además de un impulso a la carrera por la capitalidad cultural europea de 2031. «Será la primera de muchas galas, y lo iremos mejorando», ha dicho.

«Dar el primer paso es lo más importante, dar visibilidad a la música, al arte, a la cultura», ha incidido el edil, que ha destacado la importancia de ofrecer a los artistas el reconocimiento que merecen en su tierra, recoge E. P.