Esta es la música que sonará en la jornada del sábado en Womad Cáceres 2025

Diez conciertos conforman el programa de Womad Cáceres para este sábado: en la Plaza de Santa María actuarán Conjunto San Antonio, The Ruffos y Sü; en San Jorge, Ana Lua Caiano y Ácido Pantera; y en la Plaza Mayor Canchalera, Sanguijuelas del Guadiana, The Zawose Queens, Nusantara Reat, Arp Frique & The Perpetual Singers.

Además, habrá dos talleres musicales en la plaza de San Jorge: de Bollywood (18.15 h) y de danza afro-brasileña (20.00 h). En el Museo Pedrilla continúan las actividades infantiles; en el Palacio de Carvajal habrá Mundo de Palabras con cuentos y marionetas de Atakama, además de improvisación de La payasa Inésperada y María Bris. Consulta el programa completo de Womad 2025.

Plaza de Santa María, 13.30 h España - Extremadura Conjunto San Antonio

Referente en España del estilo Tex-Mex con una larga trayectoria e ideología que han pisado en numerosas ocasiones suelo texano, además de numerosos festivales internacionales de World Music.

Plaza de Santa María, 15.00 h España - Extremadura The Ruffos

Banda cacereña integrada por cinco músicos profesionales de amplia trayectoria con influencias de R&B, soul, rock de los 70 o funk. Intercambian versiones con arreglos «de vuelta», con temas actuales y texturas más «vieja escuela».

Plaza de Santa María, 16.30 h España - Extremadura Sü

Procedente de Moraleja se trata de un proyecto musical que fusiona los ritmos tradicionales africanos con sonidos contemporáneos. Las letras despiertan conciencias y transmiten un mensaje de esperanza y humanidad.

Plaza Mayor, 18.20 h España - Extremadura Canchalera

La placentina Marta Jiménez es la voz de esta propuesta que tiene el rap y el flamenco como principales estilos. Su primera compilación musical es 'Arrecíos' y habla de arraigo y desarraigo. En sus propias palabras, «del arranque pa´luchar por más sin dejar de valorar cada mijina».

Plaza Mayor, 19.20 h España - Extremadura Sanguijuelas del Guadiana

Procedentes de la Siberia extremeña están inspirados en bandas como Extremoduro, Triana, Estopa y Nirvana. Su música refleja un equilibrio entre raíces y evolución. Revolá, su esperado primer álbum, que verá la luz el próximo 15 de mayo, justo después de Womad.

Plaza Mayor, 21.00 h Tanzania The Zawose Queens

Dúo formado por dos mujeres africanas, Pendo y Leah Zawose que canaliza la esencia ancestral de la música Gogo de Tanzania. Desarrollan un sonido que equilibra lo orgánico y lo moderno y mantiene viva la riqueza de su herencia.

Plaza de San Jorge, 22.00 h Portugal Ana Lua Caiano

Artista emergente de Lisboa ha conquistado la escena musical con su mezcla de música tradicional portuguesa y sonidos electrónicos. Sus temas abordan temas de actualidd como la crisis climática y el ascenso de la ultraderecha.

Plaza Mayor, 23.00 h Indonesia / Países Bajos Nusantara Reat

Desde Amsterdam esta formación busca mostar la diversidad musical de Indonesia reinventando las canciones tradicionales del siglo XX con un estilo fresco y creativo, fusionando sonidos tropicales que transportan al público a la tierra de sus ancestros.

Plaza San Jorge, 00.00 h Colombia Ácido Pantera

Considerado un grupo revolucionario dentro de la electrónica tropical este dúo colombiano, integrado por Juan Correal y Yeyo Vázquez, fusiona ritmos tradicionales con sintetizadores y tecnología musical.

Plaza Mayor, 01.00 h Países Bajos Arp Frique & The Perpetual Singers

Proyecto de músicos de diferentes países (Estados Unidos, Holanda) que fusiona música funk orgánica con sintetizadores oscuros, líneas de bajo burbujeantes y guitarras envolventes. El resultado, una combinación de P-funk y gospel-disco.

Temas

Womad

Cáceres