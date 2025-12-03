El Museo de Cáceres expone una obra de Genín Andrada exhibida en varios países Bombay, Bangkok o Manhattan son algunas de las ciudades que acogieron la obra de este cacereño

El Museo de Cáceres expone desde este lunes, coincidiendo con el Día Mundial del Sida, la obra ‘Homenaje al Sida’ del fotógrafo cacereño Genín Andrada. Se trata de la primera vez que el artista cacereño expone en este espacio museístico donde podrá verse su obra, que permanecerá en la Casa de los Caballos hasta principios del próximo año.

En 1996, el artista presentó en el Museo Reina Sofía el proyecto ‘Sida, entre el dolor y la esperanza’, una obra que aborda el VIH desde la humanidad. Esa mirada le llevó a formar parte del proyecto internacional Pandemic Facing AIDS, impulsado por Naciones Unidas, que durante cinco años llevó su trabajo a los cinco continentes y fue inaugurado por líderes como Bill Clinton y Nelson Mandela.

Más de treinta museos internacionales –desde el Guggenheim de Manhattan al Museo de Arte de Pretoria, pasando por Bombay o Bangkok– exhibieron su obra, publicada también en medios como El País Semanal, Newsweek, Vogue Italia o The Times.

En la presentación de la obra, Genín Andrada recordó que más de 50 millones de personas murieron en la epidemia del Sida desde su inicio y que a día de hoy son 40 millones las personas que están infectadas en todo el mundo, el 65% de ellas se encuentran en África.

Sobre la fotografía, señaló que es «un mensaje de esperanza hacia lo que hoy es una enfermedad crónica, afortunadamente». La fotografía fue realizada en 1994 y su protagonista es Santiago Rodríguez.

Territorio de silencio

Andrada estuvo acompañado por la directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados, y la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, quien subrayó el valor de esta pieza en una fecha que invita a la reflexión. «El Museo de Cáceres abre sus puertas a una obra que nos habla de una época en la que el VIH era un territorio de silencio, de estigma y de miedo».

Bazaga explicó que la fotografía trasciende su contexto para convertirse en «una obra atemporal» que interpela, que «exige sensibilidad y amplitud de miras, y que nos invita a mirar sin prejuicios y a pensar sin miedo». Asimismo, destacó también la importancia de que esta obra llegue por primera vez al Museo de Cáceres porque «significa abrir el museo a una narrativa que nos interpela y asumir que el arte contemporáneo puede dialogar con el resto de obras que alberga este museo».

En su intervención, la responsable regional reconoció la trayectoria de Genín Andrada, «uno de nuestros cacereños más internacionales».