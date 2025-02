Las mujeres lectoras, mayoría en la Feria del Libro de Cáceres

Las mujeres están infrarrepresentadas en el cartel de la Feria del Libro de Cáceres pero desde luego no en la oferta que presentan las librerías ni al otro lado del mostrador, como clientas. Es algo que se palpa cuando uno se da una ... vuelta por las casetas de esta cita cultural que, hoy sábado, presenta un considerable movimiento. «El 70% de nuestros clientes son lectoras», estima contundente Álvaro Muñoz, de la librería La puerta de Tannhäuser. Su oferta, explica, es una muestra de lo que hay en la librería y predominan las autoras, igual que el número de empleadas de sus dos librerías, la de Cáceres y la de Plasencia. No sabe a qué se debe el desequilibrado cartel, con solo 8 mujeres (una de última incorporación) y 26 hombres. Arguye que son fechas complicadas por la abundancia de ferias del libro en toda España y el día de San Jordi, que aglutina muchos autores.

Es de la misma opinión que Álvaro el librero Nacho Figuero, de Eguiluz. «La mayoría son lectoras, en un porcentaje muy alto, no sabría cifrarlo pero sí», comenta en mitad de una estampa que no deja dudas, por que son mujeres, en su mayor parte, las que curiosean y compran en una mañana de sábado agradable, de temperaturas no demasiado altas y sin lluvias a pesar de las previsiones. Que las mujeres leen más, o al menos compran más, es algo que confirma el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España 2023 que elabora la Federación del Gremio de Editores. En términos totales, el 68,6 % de mujeres lee en su tiempo libre, frente a al 59,3 % de los hombres; si se observa la evolución desde 2021, el porcentaje de mujeres lectoras se ha incrementado en 5,3 puntos y el de hombres en 4,5 puntos porcentuales.

Ampliar José Cercas presentó este sábado 'Los pasos perdidos del tiempo'. JORGE REY

Alfonso Agúndez, de la librería que lleva su apellido, dice que sí, que hay muchas más mujeres compradoras, aunque en ocasiones lo hacen para sus hijos y para sus maridos. «Tengo, en general, grandes lectores de los dos sexos, personas que se leen libros de más de 1.000 libros en una semana».

La jornada de este sábado se inauguró en la carpa de presentaciones con la escritora Sonia Gara Arboleya Olivares, que dio a conocer su libro 'Herdia. Cuentos para Gabriela', editado por Mascarón de Proa e ilustrado por Paqui Sánchez, y que fue presentado por la también autora Pilar López Ávila. Profesora de Lengua y Literatura en el IES Hernández Pacheco, logró llenar la carpa de presentaciones de la Feria del Libro. Su obra se adentra en el universo de la literatura fantásica. «Inicialmente yo había pensado en hacer un libro de niños dedicado a mis hijas pero al final fue creciendo el universo, mi manera de expresarme no es del todo sencilla, es sobre todo para adolescentes y adultos jóvenes, y he tenido dos lectores adultos muy entusiastas», explica.

Después de Gara Arboleya fue el turno de 'Los pasos perdidos del tiempo', una obra de prosa poética de José Cercas Domínguez, que, minutos antes de saltar al ruedo de la presentación manifestaba su satisfacción por poder mostrar al público un libro que ya va por su tercera edición. La tarde de presentaciones se completa con la presentación 'Huérfanos de paz', que Salvador Vaquero publica con De la Luna y 'El mapa de mis palabras', de Pilar Alcántara, editado por Norbanova.