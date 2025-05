El concejal de Cultura dice que «la calidad no tiene género» para justificar la escasez de escritoras en la Feria del Libro de Cáceres

Ya se conoce el cartel de la XXIV Feria del Libro de Cáceres, que arranca este viernes. El autor extremeño Luis Landero, el filósofo Fernando ... Savater, Pablo Vierci, autor del libro que inspiró la película 'La sociedad de la nieve', junto a César Pérez Gellida, ganador de la última edición del Premio Nadal y Ángel Martín brillan en el cartel de una feria que se ha presentado hoy, solo tres días antes de que se abra este certamen literario. Llama la atención que, tanto entre los autores más conocidos como en los más locales abundan los hombres. Siete autoras presentarán sus libros contra 26 autores.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha señalado que «no es que haya habido poca creación literaria femenina este año», sino que «son las editoriales las que nos marcan lo que puede venir y lo que no puede venir», «sabemos que hay grandes escritoras que por motivos de agenda que no han podido venir, en este caso ha caído así, al final la calidad no tiene género», explicó Suárez.

Sonia Gara Arboleya Olivarres con 'Herdia. Cuentos para Gabriela', Pilar Alcántara con 'El mapa de mis palabras', Jimena Alba con 'Los libros del Missisipi', Guadalupe Díaz Bastos, que presenta 'La casa en la protohistoria mediterránea', Cármen Hernández Zurbano con '¿Qué hace el sonido de la noche en verano dentro de casa?', María Gema Flores con 'Correspondencia inédita entre Lorenzo Alcaraz Segura y Fernando Valera Aparicio y Alicia Chamorro con 'Buscando a pelusa', son, junto a las mujeres que forman parte del libro colectivo 'Desencuentros en el último círculo', las autoras de esta Feria de 2024.

La Feria del Libro ha mejorado su presupuesto respecto a la edición del año pasado, ha indicado Jorge Suárez. Pasa de unos 22.000 euros, según ha estimado el edil, a los 30.000 de este año.

Respecto al malestar de algunos libreros acerca de la tardanza en informarles sobre algunas de las presentaciones, como por ejemplo la de Luis Landero, que se confirmó recientemente, Suárez indicó que el proceso se complica por ser fechas de muchas ferias del libro que coincide además con el Día del Libro.

Este año hay una caseta más. Hay ocho librerías (Boxoyo, Todo Libros, Eguiluz, La Puerta de Tannhäuser, Dados Fuera, Agúndez, Cervantes, El Buscón y Pléyades) y casetas de diferentes instituciones culturales. Como novedad, una caseta del Instituto Geográfico Nacional (IGN).