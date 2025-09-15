Muere Juan Baz, psicólogo y activista cacereño

Cristina Núñez Cáceres Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:27 Comenta Compartir

El mundo de la cultura y del activismo social llora la muerte del psicólogo y activista Juan Baz Acedo, fallecido repentinamente el pasado día 11 de septiembre a los 77 años en Cercedilla (Madrid), donde pasaba unos días de vacaciones. Encargado de secretaría en el Banco de España, había compatibilizado este trabajo con sus estudios de Psicología, que completó y ejerció pasando consulta de terapia.

Baz estaba muy implicado con la vida cultural de la ciudad. Fue miembro del Coro Francisco de Sande hasta 2018 y fue director del equipo para teatro 'Tierra seca', muy activo en los años 70 del siglo pasado.

Su compañero de trabajo y amigo de toda la vida, el escritor y columnista, Antonio Bueno trazó su semblante en su funeral, que se celebró el pasado sábado. «Sabía escuchar y defendía sus opiniones sin cargarlas de violencia o de odio. Firmes, pero cálidas, sin ofender», dijo. «Aunque su pasión fue el teatro y concretamente nuestro grupo 'Tierra Seca' del que era director, aunque defendía que teníamos que funcionar como equipo y aportar todos, creo que su principal labor ha sido la de psicólogo clínico ayudando a muchas personas a superar sus fobias, miedos, angustias», prosiguió Bueno, que también ensalzó su implicación social. «Creía en que lo que es de todos hay que defenderlo, implicarse y por ello formaba parte de movimientos y asociaciones sociales».

También se implicó en la plataforma 'Salvemos la Montaña', un movimiento que se opone al proyecto de la mina de litio en Valdeflores. El colectivo ha lamentado el fallecimiento de Baz con un texto en redes sociales en el que señalan que el 'No a la mina' les dio «la oportunidad de conocernos y compartir la pasión por la salud, por la justicia, por los valores culturales y naturales, por nuestra ciudad, y tu memoria está siempre con nosotros», indicaban. «Gracias por tu humanidad, por tu convicción y entrega, por tus ganas de aprender siempre para seguir dando lo mejor de ti, por tu buen hacer».

Juan Baz encabezó hace una década una campaña en contra del incremento de las tasas de la ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia. En 2015 logró recoger 5.000 firmas en oposición a la subida de ese servicio. Perseverante, fue el portavoz de este colectivo y se movilizó para que la situación fuera conocida por el resto de la sociedad cacereña y los responsables públicos pudieran encontrarle una solución.