Miquel Iceta: «No creo que España esté crispada por el contexto político»

Miquel Iceta se convierte este lunes en Cáceres en el anfitrión en la primera jornada de la reunión informal de Ministros de Cultura de la ... Unión Europea, que celebrará mañana sus dos reuniones plenarias. El titular español de esta cartera llegó el domingo por la noche a la ciudad para preparar la recepción a los participantes en esta cumbre, cuyo primer acto oficial tiene lugar a las 18.15 horas en el Museo Helga de Alvear. Pernoctó en el hotel Casa-Paredes, de Atrio -«te quedas con la boca abierta solo entrar, visité varias habitaciones y es una maravilla»-, y paseó por la parte antigua junto a la ministra alemana, Claudia Roth.

-Le toca hacer de anfitrión en una ciudad que no sé si conoce muy bien.

-Yo había estado una vez y había conocido algunas cosas, pero ayer, que después de cenar pude pasear con la ministra por la ciudad monumental quedó extasiada. Cáceres es una joya, quizás es una joya poco conocida, y espero que la reunión de hoy y otras cosas que podamos organizar aquí sirvan para que sea conocida y realmente la gente vea que merece la pena hacer turismo aquí, tenemos mucho que enseñar..

-Parece que se está valorando la posibilidad de que la ciudad se presente a la candidatura de Capital Europea de la Cultura para 2031. Pero en 2016 se fracasó. ¿Sería adecuado iniciar ahora de nuevo esta carrera?

-Para el Ministerio siempre es una cuestión un poco complicada porque son diversas las ciudades españolas que aspiran a ese reconocimiento, y nosotros no podemos decantarnos en favor de una o de otra, pero sin duda el conocimiento que a partir de ahora va a tener Cáceres será una contribución positiva. Cáceres perdió ante otras ciudades españolas que también tienen mucho que ofrecer, elegir una es complicado, pero es verdad que ahora va a tener una ventaja sobre otras y es que los ministros de Cultura de la Unión Europea la habrán conocido.

-Y ya la ubicarán perfectamente.

-Hicimos una cosa para invitarles, una especie de postal con fotos, porque la gente dice: ¿dónde está Cáceres? Cuando la sitúas en el mapa lo primero que ve alguien que viene de fuera es que está lejos de Madrid. Hay que poner mucho en valor lo que Cáceres ofrece y lo que en general Extremadura ofrece, que probablemente sea de las comunidades menos conocidas y que tiene muchos tesoros por descubrir. Lo que hemos intentado es que esta reunión sirva para exhibir ese patrimonio cultural, natural, gastronómico y esta hostelería que hay en Cáceres que no tiene nada que envidiar a ninguna hostelería ni de España ni de Europa.

«Si Cáceres se presenta a la capitalidad europea tendrá una ventaja sobre otras, y es que los ministros de Cultura ya la conocen»

«La cultura no es uno de los pilares de la Unión Europea desde el punto de vista de las políticas que se realizan, pero debería serlo»

-¿Cuál es el tema más candente en políticas culturales que se tratará la reunión que se celebra el martes en el auditorio del San Francisco?

-La presidencia se vertebra en torno a dos reuniones, la que hacemos en Cáceres mañana y la que vamos a hacer en noviembre en Bruselas. En Cáceres vamos a tratar la consideración de la cultura como un bien público esencial y la sostenibilidad del patrimonio. Vamos a aprobar la 'Declaración de Cáceres' que es un canto a la cultura europea y en Bruselas vamos a tocar el estatuto del artista y el fomento a las industrias culturales con una especial atención a la de los videojuegos. Curiosamente nuestros colegas europeos le dan mucha importancia a la declaración que vamos a hacer y a la consideración de la cultura como bien público esencial. La cultura no es uno de los pilares de la Unión Europea desde el punto de vista de las políticas que se realizan pero debería serlo, todo el mundo nos ha pedido que demos un impulso en esa dirección.

Ampliar Miquel Iceta ha llevado a cabo visitas y reuniones preparatorias a lo largo de la mañana. ARMANDO MÉNDEZ

-Mañana tiene lugar el pleno de investidura en el Congreso. ¿Podría quedar un poco opacada esta reunión?

-Las fechas de las reuniones de la presidencia estaban establecidas desde hace muchísimo tiempo y por lo tanto no las hemos podido cambiar. Lo que espero es que podamos darle su espacio a todo, una sesión de investidura es importantísimo y es lógico que el primer protagonista es ese debate en el Congreso, pero desde el punto de vista de la política europea lo que haremos mañana en Cáceres es muy relevante. Hay tiempo para todo.

-¿Considera que el ambiente en España está crispado por el contexto político?

-No, y la prueba es que en el día en que vamos a tener un debate de investidura hacemos una reunión de la presidencia de la UE, por lo tanto todos aquellos que decían que estando un gobierno en funciones no íbamos a poder ejercer la función de presidencia, no es verdad. Al final España históricamente ha tenido la inteligencia de no hacer una política por así decir nacional sino europea, en el momento en el que estamos siendo los presidentes del consejo de la Unión se entendería todavía menos que intentáramos barrer para casa o encerrarnos en un debate de tipo local.

-Las lenguas cooficiales han llegado al Congreso, pero más allá de eso hay una clara tendencia de reivindicación de pequeños dialectos y hablas locales, como el castúo aquí en Extremadura. ¿Qué le parecen esos movimientos?

-Cada comunidad tiene que darle importancia a las lenguas que se hablan en su territorio, porque ha de haber un criterio más o menos uniforme los estatutos de autonomía deben reconocer esas lenguas para que a nivel estatal podamos hacer lo mismo, esa es la primera condición, pero hay algo como muy de fondo, ¿qué es mejor un país donde se habla una sola lengua o un país donde se hablan varias? La diversidad es un valor y la convivencia en la diversidad es la prueba de fuego de la democracia. A mí me regalaron una vez un diccionario de castúo y me lo estuve mirando con mucho cariño y mucho interés, porque la diversidad merece la pena. Me entristece cuando alguien quiere utilizar las lenguas como factor de división o de enfrentamiento. Que haya varias lenguas en España, aunque no las hablemos, es un motivo de orgullo para todos los españoles, yo no hablo euskera, pero cuando oigo hablar en euskera si me lo subtitulan o me lo traducen siento una emoción especial, porque son españoles como yo pero tienen una lengua distinta a la mía, somos capaces de entendernos y de valorar el esfuerzo que algunas lenguas que no son tan importantes desde el punto de vista de cuánta gente las habla tienen el presente y el futuro asegurado, es una maravilla.

-Usted también es ministro de Deportes. Todo lo sucedido con la selección nacional femenina de fútbol parece haber marcado un antes y un después ¿Han tenido que ganar un mundial para que las escucháramos?

-Tenemos que aprovechar el esfuerzo que han hecho las jugadoras para reflexionar sobre todo eso. Han tenido que ganar un campeonato del mundo para que las escuchemos, eso es muy gordo. La sociedad española está reaccionando positivamente y dándose cuenta de eso, si no hubieran ganado no les hubiéramos hecho caso, yo creo que han conseguido situar ese 'se acabó' que no solo abarca su situación como profesionales del fútobl sino que abarca el conjunto de la sociedad española. Queremos eliminar cualquier obstáculo y rechazar cualquier comportamiento machista. Encima están demostrando que son buenísimas. Llegaban al partido con mucha presión y ganaron.