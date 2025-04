Arranca la cumbre europea con la visita al tesoro patrimonial de Cáceres

La joya del patrimonio cacereño renacentista, la parte antigua, y la vanguardia que aporta el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear se convierten hoy ... en los dos puntos protagonistas en el arranque de la reunión informal de ministros de Cultura de la UE, una cumbre cuyo objetivo es lograr consenso para la aprobación de la 'Declaración de Cáceres', que implica el compromiso por parte de los países miembros de impulsar la cultura como bien público mundial en la Agenda 2030. Dos reuniones en el complejo San Francisco el día 26 de septiembre darán cabida a esta parte institucional, pero hoy lunes los ministros podrán palpar la esencia cultural de la ciudad.

«Con este tipo de reuniones con delegaciones extranjeras siempre se llevan al límite las medidas de seguridad», explican desde el gabinete de prensa de la presidencia española de la UE, que es el marco en el que se desarrolla esta cumbre. La confirmación de los ministros que van a participar llega también con pocas horas de antelación antes de que se produzca la reunión. Eso, la seguridad, es una de las tónicas de esta cita. Agentes de la Policía Nacional de otras comunidades autónomas refuerzan la protección desde hace varios días y se multiplican los controles en diferentes vías.

Los actos comenzarán hoy lunes a las 18.15 en el Museo Helga de Alvear, en donde los ministros, con Miquel Iceta como anfitrión, serán recibidos por la presidenta de la región, María Guardiola, y el alcalde Rafael Mateos. Habrá intervenciones públicas delante de uno de los iconos artísticos de este museo, la lámpara de Ai Weiwei. Se llevará a cabo un recorrido por el interior del museo al que no podrá acceder la prensa y se realizará una fotografía junto a una de las obras de la colección.

Después tendrá lugar una visita por la ciudad monumental de Cáceres, un recorrido que tampoco se ha hecho público nuevamente por seguridad, pero que no incluirá el acceso a ningún edificio, solo exteriores. No está previsto que no se permita acceder al cogollo histórico de la ciudad, pero sí se pueden hacer cortes puntuales si se requiere, se informa desde el Ayuntamiento aludiendo a esa discreción necesaria en este tipo de reuniones de alto nivel. Después de esta visita habrá una cena de ministros en el Torre de Sande y el resto de las delegaciones, entre las que se incluyen 90 altos diplomáticos europeos, disfrutarán de su ágape en el Parador Nacional.

Ampliar Un vehículo de la presidencia europea en la Plaza Mayor de Cáceres. ARMANDO MÉNCEZ

Durante el fin de semana se ha trabajado intensamente en el auditorio del complejo cultural San Francisco, en donde se llevarán a cabo las sesiones plenarias a lo largo de la mañana del martes. Después de desmantelar todas las butacas y proceder a la limpieza del recinto operarios de la organización de esta cita colocaron en el centro del auditorio una enorme mesa en la que los ministros y ministras de Cultura de la Unión Europea.

Dos sesiones de trabajo

A las nueve de la mañana del martes llegarán las delegaciones al complejo San Francisco y a las nueve y diez tendrá lugar la primera sesión de trabajo bajo el epígrafe de 'La cultura como bien público esencial, como bien público mundial'. Después de este debate se llevará a cabo la foto de familia previa a la segunda reunión: 'Gestión sostenible del patrimonio cultural: su acceso universal y su papel vertebrador del territorio'. El colofón a esta cita lo llevará a cabo con la firma de la 'Declaración de Cáceres', sobre las 13.15. A las dos se dará por finalizada esta cita y se hará una rueda de prensa para dar a conocer las conclusiones a las que se ha llegado.

La plataforma en contra del proyecto de la mina de litio Salvemos la Montaña también estará presente en esta cita, con una protesta que ha convocado desde las ocho a las once de la mañana en las inmediaciones del San Francisco. Quieren amplificar su malestar por que el Parlamento Europeo haya aprobado el reglamento de materias primas fundamentales, que facilita la implantación de estos proyectos industriales.