La mina de litio de Cáceres podrá optar a la 'alfombra roja' que ultima Bruselas para proyectos estratégicos

Un plazo máximo de dos años para autorizar la extracción de minerales esenciales

El reglamento europeo sobre materias primas fundamentales no se queda tan solo en conceptos generales, sino que da instrucciones concretas a los Estados, sobre todo en lo relativo a la reducción de los plazos administrativos que tendrán que aplicar a los proyectos que sean declarados estratégicos. Así, la duración del proceso de autorizaciones no podrá superar los 24 meses para los proyectos que requieran extracción, y si esos proyectos se están ya tramitando cuando sean declarados estratégicos, como sería el caso de las minas de litio cacereñas, ese plazo máximo no superará los 21 meses. Durante ese procedimiento, una vez que el proyecto solicite la declaración de impacto ambiental, la administración tendrá solo 20 días para comunicarle qué información deberá incluir en el informe ambiental, y además «la autoridad nacional competente» deberá «orientar» al promotor a lo largo del proceso. Una vez que se reciba toda la información, la declaración de impacto ambiental se tendrá que emitir en un plazo máximo de 80 días. Cuando el proyecto reciba todos los permisos para comenzar a operar, la labor de apoyo de los Estados no termina. Tanto el Gobierno central como las administraciones regionales y locales estarán obligados a darles asistencia para cumplir sus obligaciones administrativas, y en todo caso a darles prioridad sobre otros expedientes que no tengan esa declaración estratégica. Esto ha provocado ya algunas críticas, como la de la Asociación Nacional de Fabricantes de Áridos de España, que nada más aprobarse el reglamento en el Parlamento Europeo emitió un comunicado en el que alertaba de los retrasos que va a provocar en la tramitación de proyectos relativos a otras materias primas minerales no catalogadas como fundamentales, que según afirman son «el 99%» de los que se llevan a cabo en Europa.