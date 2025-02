Miles de personas vibran al ritmo de un Womad con manifiesto y sin botellón

La apoteosis ha llegado a la nueve de la noche. A esa hora, la Plaza Mayor estaba casi llena de cacereños y visitantes en un ... Womad que se ha desatado por completó con Mr. Kilombo y su cóctel musical de rumba, samba, reggae, ska y rock.

Luz y mucha energía para un festival que está dejando claro que puede ser multitudinario sin botellón. Eso sí, aunque había miles de personas, este sábado son menos que otros años. De hecho, era fácil moverse sin agobio por las zonas más alejadas del escenario de la Plaza o caminar hasta Santa María y San Jorge, algo casi imposible en anteriores ediciones en las que había que esquivar bolsas de plástico y botellas de alcohol.

Y así, en un ambiente más familiar y con menos visitantes llegados desde otros puntos del país y poblaciones extremeñas, miles de personas disfrutan el día grande de esta cita multiétnica.

El sábado ya se nota la 'resaca' acumulada de un jueves y viernes que no estuvieron nada mal en cuanto a público se refiere. El primer día, más de 15.000 personas se dejaron caer por Womad y el viernes 36.000. Aunque sin cifras oficiales todavía, la gente sigue yendo en este sábado noche a la ciudad monumental para sumarse a la fiesta.

«Es la quinta vez que vengo y este año se nota que la imagen del festival ha cambiado con el fin del botellón», comentaba Diego Vázquez, de Plasencia. «Hay menos gente. Lo sé porque he venido muchos años», reconocía Mabel Martínez, de Badajoz.

Sin embargo, cree que la esencia del Womad no se ha recuperado. «Esto empezó con muchísima gente en la calle, sentada en el suelo y ya no es así. Los tiempos han cambiado», añadía.

Ampliar Público participante en los talleres en San Jorge. Armando Méndez

Al menos, los timbales no pararon de sonar en Cánovas, antes de llegar al Casco Antiguo, durante toda la tarde. Es un ritmo característicos de un festival que ya no es el mismo. Ya no se ven tantos hippies ni rastas como antes mientras los más pequeños corretean descalzos.

Este sábado en Womad se respira un ambiente familiar, mucho más local, pero con mensajes que traspasan fronteras. Se ven banderas palestinas y varios grupos de música han alzado la voz para pedir el fin de la guerra en Gaza.

Y esa sí es la esencia de un festival que gira en torno a la música, reivindica la paz en el mundo y da un ejemplo de civismo. Según fuentes policiales, hasta el momento, no se han producido incidentes. «Un Womad muy tranquilo», aseguran a este diario.

La norma del fin del botellón se ha vuelto a cumplir en la tercera jornada pese a que hubo algunas personas que bajaron a la Plaza con sus botellas y tuvieron que informarles de que no era posible acceder con ellas a la parte antigua.

En los bares, la sensación es positiva entre los hosteleros. «Va estupendo todo según las previsiones que teníamos. Eso sí, tampoco más que otros años. Con el botellón, al haber más gente también se vendía mucho», comentaba tras la barra Mariano Gil, del bar Monumental, en la zona baja de la Plaza. El viernes agotó diez barriles de cerveza y este sábado iba por el mismo camino.

Menos basura

Este año no había que esquivar cientos de botellas por el suelo de la Plaza para moverse de un lado a otro. En la madrugada del viernes se recogieron 8.000 kilos de basura y en la edición anterior fueron 14.000. En la de este sábado, al ser el gran día, está habiendo más trabajo para los operarios de limpieza, pero nada que ver con lo registrado otros años.

Sí ha habido quejas por la presencia en el festival de perros policía olisqueando al público en busca de sustancias estupefacientes, algo que el Ayuntamiento explica porque se trata de las prácticas del curso de guías caninos de la Policía Local.

Lo que no ha habido es gente poniendo música en sus móviles y de espalda a los conciertos, una imagen que sí se daba otros años, sobre todo entre el público más joven en la parte más alejada del escenario de la Plaza, cuando estaba permitido el botellón.

Conciertos

La ciudad se entregó a Womad y a su música. En la plaza de San Jorge es el concierto de los indios Ta Dhom Project y el de O., un dúo londinense de saxofón y batería.

En Santa María actuaron el cantante y compositor cacereño Miguel Ángel Ruiz, la banda Dixie Kong Band y Subterráneos, que se mueven en el rock alternativo.

En la Plaza Mayor, además de Mr. Kilombo, también se sube a su escenario Tras Vieux Farka Touré, uno de los guitarristas más famosos del mundo; la artista Miriam Cantero y la banda extremeña LK Funk.

DAM, el grupo palestino de hip hop, cierra esta edición de Womad desde la Plaza con la reivindicación de que pare la masacre en Gaza.

Justo ese fue uno de los mensajes en los que se centró el manifiesto que leyeron desde el escenario de la Plaza Mayor, a las 22.00 horas, las plataformas Personas Refugiadas de Cáceres y Cáceres con Palestina.

Finalmente sí hubo manifiesto, pese a que en un principio la organización de Womad prescindió de la lectura que se hace en cada edición. En él se han centrado en «las 35.000 personas asesinadas en Gaza», un hecho que han tildado de «genocidio, como el que sufrió el pueblo judío a manos de los nazis».

Ampliar Momento de la lectura del manifiesto en la Plaza Mayor. Armando Méndez

Con un público volcado con la causa y más expectación por este momento que otros años, se han preguntado cómo la comunidad internacional puede otra vez permitir que esto pase.

«Desde aquí, enviamos nuestro fraternal abrazo al pueblo palestino, desgarrado por el sufrimiento extremo. También, al pueblo judío, que quiere paz y convivencia con los palestinos; pero no a los sionistas, no a Netanyahu. Sus manos están manchadas con la sangre de tantos y tantos inocentes», han afirmado antes de gritar que «ninguna persona es ilegal, no a las guerras y no al genocidio».