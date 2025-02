«En Womad y en todos los lugares se debe poder pedir que pare la masacre en Gaza»

El grupo de hip hop palestino DAM cerrará un Womad marcado por la decisión de los organizadores de prescindir de la habitual lectura de manifiestos ... en la Plaza Mayor, tanto el 'oficial' del festival como el que desde hace varias ediciones lleva a cabo la plataforma Personas Refugiadas de Cáceres.

Finalmente, tras las críticas ciudadanas y políticas, habrá manifiesto y la organización así lo ha acordado en una reunión con las plataformas Personas Refugiadas de Cáceres y Cáceres con Palestina. Será esta noche, apenas unas horas antes de que DAM clausure la XXXI edición del Womad.

Es una de las actuaciones más esperadas, no solo por ser el primer grupo de hip hop palestino y uno de los primeros en rapear en árabe, sino porque promete estar cargada de mensajes que conciencien en pleno conflicto palestino-israelí.

Precisamente, Tamer Nafar y Mahmoud Jreri, integrantes de Dam, aseguran a HOY que su mensaje en Womad va a estar centrado en reivindicar «el alto al fuego en Gaza».

Consideran vital que se pueda hablar de lo que está sucediendo allí. «En todas partes deberíamos poder hablar de lo que pasa en Gaza y pedir el alto el fuego y la paz. No solo en Womad, sino en todos los lugares. Y no estamos hablando de Gaza hoy, sino de una ocupación que empezó hace 75 años. Todas las fases son importantes y ahora lo fundamental es que pare la masacre», afirman Nafar y Jreri.

«Cuando los festivales dicen que no quieren politizarse, probablemente esa sea la decisión más política de todas«

Desconocían lo sucedido con la polémica del manifiesto en esta edición de Womad, pero una vez que han sabido sobre este asunto, apuntan que «cuando los festivales dicen que no quieren politizarse, probablemente esa sea la decisión más política de todas». Cuando tomas esas decisiones, añaden «por no enfadar a un sponsor o a un país, realmente tomas decisiones políticas». Matizan, eso sí, que hablan de cualquier espacio y en concreto no se dirigen a Womad, ni es un ataque a su organización.

Creen que es importante la libertad de expresión. «Un artista no puede por sí mismo liberar a un país, no puede devolver a los refugiados a su lugar de origen, pero sí puede expresarse», indican antes de contar lo que se verá en Womad con su actuación.

«Lo primero que queremos ofrecer es nuestra música, pero siempre tenemos una dicotomía y una batalla interna: la de somos artistas del entretenimiento o somos palestinos. Dada la situación actual en Gaza esta vez vamos a estar más centrado en Palestina que en el arte», aseguran a este diario.

«Vamos a presentar nuestra música, pero desde el fondo de nuestros corazones estamos haciendo arte de resistencia palestino», inciden. «Quizás un día, cuando Palestina sea libre, podremos decir que es momento de sentirnos privilegiados y presentar solo nuestro arte».

Para ellos, salvar vidas es ahora mucho más importante que cualquier otra cosa. «De hecho, según estamos teniendo esta conversación, hay muchísima gente muriendo», afirmaban a este diario durante la entrevista.

«La posición de las autoridades españolas en el conflicto está siendo buena y es valiente porque han decidido ponerse del lado buena de la historia y tomar las decisiones adecuadas», según indican los componentes de DAM, que con sus canciones intentan crear conciencia social no solo sobre lo que sucede en Palestina, sino también con cuestiones como el sistema bancario e hipotecario, el patriarcado y el chovinismo masculino.