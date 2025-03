El nuevo concejal de Ciudadanos en Cáceres se estrena rompiendo la disciplina de voto «Me he abstenido por sentido común», responde Javier González, que no coincidió en la votación de la plusvalía con la portavoz de Cs

Manuel M. Núñez Cáceres Viernes, 22 de julio 2022, 07:39 | Actualizado 08:50h. Comenta Compartir

Estreno en la Corporación cacereña con la toma de posesión de Javier González como concejal del grupo municipal de Ciudadanos (Cs). Es, además, de nuevo, afiliado, después de haber recibido «en las últimas 48 horas» la confirmación del alta. Sin embargo, pocos minutos después de ocupar su asiento, llegó la primera votación. Y Javier González rompió la disciplina de voto, aunque él lo matiza: «Me he abstenido por sentido común, no tenía elementos ni a favor ni en contra en ese asunto».Se refería a la ordenanza de plusvalía, cuya revisión se aprobó con los votos de PSOE, UP y Teófilo Amores, el voto en contra del PP y Raquel Preciados, portavoz de Cs, y la abstención de los no adscritos, Alcántara y Díaz, y los otros dos concejales de Cs, Bohigas y el propio González.

Preciados señala que tenía instrucciones por escrito de votar en contra. Ha puesto el caso en manos de Acción Institucional de Cs. González y Preciados se reúnen la próxima semana. «Vengo a trabajar por la ciudad. Es un honor y un privilegio ser concejal», dijo González.

«No esperaba entrar. El partido tenía un buen grupo con Raquel, Antonio y Ñete. Fue una sorpresa. Lo medité y decidí aceptar. Es una responsabilidad trabajar por la ciudad», añade González. Abunda en que llega «para trabajar y aportar» e insiste en que a todos los efectos forma parte del proyecto político de Cs.

«Hace 48 me confirmaron la reafiliación. Me dio la bienvenida Grajera. Yo nunca tuve ningún problema interno. Pedí la baja porque para mí era imposible compatibilizar mi trabajo con lo que me pedía el partido. Yo entonces era autónomo», manifestó en unas primeras palabras tras la toma de posesión.

Sobre su abstención en el voto en el punto de la modificación de la ordenanza que se vio en el pleno matizó que no tenía una postura clara ni a favor ni en contra «suficientemente contundente como para votar en un sentido u otro». También se abstuvo su compañero de bancada Antonio Bohigas, pero él lo califica como una «casualidad».

Además, asegura que no tenía indicaciones para votar desde el partido. «Con Raquel Preciados ni siquiera he hablado de estas votaciones. El primer contacto ha sido aquí en el pleno. Antes ni hemos visto el orden del día». «No hay ninguna discrepancia. Hemos quedado la semana que viene para reunirnos», avanza.

Por su parte, la portavoz de la formación puntualiza que sí había «instrucciones por escrito» tanto para González como para Bohigas de que debían votar en contra en ese punto en el que se revisaba la ordenanza del impuesto de plusvalías. «Ciudadanos está en contra de la subida de impuestos y esa directriz era clara», corrobora. Preciados ha notificado la situación al área de Acción Institucional de Cs para que tenga conocimiento de la misma.

Raquel Preciados desmiente al nuevo edil. «No hay prevista ninguna reunión entre nosotros. Todo está en manos del área de Acción Institucional del partido», añade.

Ampliar María Guardiola habla con Víctor Bazo, con Rafael Mateos, detrás. A. MÉNDEZ María Guardiola se despide del Ayuntamiento emocionada A las 11.53 de la mañana abandonó por anticipado el pleno municipal María Guardiola. La concejala del PP deja de serlo para ocuparse de la presidencia del partido. Había presentado su renuncia y ayer quiso despedirse con una intervención que duró algo más de cuatro minutos y en la que no pudo evitar emocionarse. De hecho, le costó retomar la palabra cuando aludió a su adiós al Ayuntamiento. Mencionó uno a uno a sus colaboradores durante la etapa que estuvo al frente del área de Economía y se puso a disposición del alcalde para trabajar por Cáceres desde su nueva responsabilidad. Luis Salaya le expresó sus mejores deseos. «Suerte no le deseo. La suerte es peligrosa en política. Espero que le vaya muy bien».