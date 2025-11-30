El mestizaje jurídico centra la jornada de Extremestiza del próximo 10 de diciembre

Redacción CÁCERES. Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, presentó este viernes la jornada ‘Hacia el Mestizaje Jurídico’, un encuentro integrado en la Estrategia Extremestiza, la línea de trabajo impulsada por el Ejecutivo regional para profundizar en los vínculos históricos, culturales y jurídicos que unen a Extremadura con América.

La jornada se celebrará el 10 de diciembre en el Espacio UEX de Cáceres (antigua Facultad de Magisterio) y reunirá a reconocidos especialistas en derecho indiano, historia jurídica y estudios hispanoamericanos para analizar el surgimiento de un mestizaje jurídico «único» en el mundo, la fusión entre las tradiciones legales indígenas y castellanas que se produjo tras la incorporación de los territorios americanos a la Corona española.

El encuentro abordará un proceso histórico «apasionante y todavía muy desconocido» para la ciudadanía, según ha indicado la consejera, acompañada de la directora de la Fundación Extremeña de la Cultura, Carmen Sánchez Risco.

Así, se profundizará en la trascendencia de las Leyes de Indias, en la importancia de las Leyes de Burgos de 1512, que reconocieron la dignidad y los derechos naturales de todos los seres humanos, y en los juicios de residencia, mecanismos diseñados para controlar el ejercicio del poder público y evitar abusos.

Este corpus legal, de clara orientación humanista para su época, contiene elementos que hoy forman parte del discurso moderno de los derechos humanos, cuya «huella» continúa presente en numerosas prácticas y normas del ámbito jurídico iberoamericano, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Reivindicación

Uno de los objetivos de la jornada es reivindicar la figura de Juan de Ovando, eclesiástico y jurista cacereño nombrado por Felipe II presidente del Consejo de Indias en 1571. Su labor fue crucial para la organización jurídica y administrativa del Nuevo Mundo y para la consolidación de un modelo institucional que garantizó estabilidad y convivencia en territorios vastos y diversos. Carmen Sánchez Risco destacó su papel como uno de los grandes arquitectos del derecho indiano, una figura de relevancia universal que no siempre ha recibido el reconocimiento que merece.

La jornada contará con expertos de referencia internacional, como Sigfrido Vázquez Cienfuegos, que abordará la obra de Juan de Ovando; María Elvira Roca Barea, que analizará el funcionamiento de los juicios de residencia; Sixto Sánchez Lauro, especialista en historia del derecho y en instituciones indianas; o Luis José Diez Canseco, decano de la UTP, que explicará la fusión entre el derecho andino y el derecho castellano y su vigencia actual.