El Mes de la Cultura Sefardí llega a Cáceres con un amplio programa de actividades

Redacción CÁCERES. Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

Las localidades cacereñas de Brozas, Valencia de Alcántara, Alcántara y Cáceres y la portuguesa de Marvão se han unido para desarrollar el Mes de la Cultura Sefardí con un amplio programa de actividades, del 4 de octubre al 8 de noviembre, que incluye rutas guiadas, conciertos y talleres gastronómicos y de danza.

Esta acción se enmarca dentro del proyecto europeo 'Kaminos. De Sefarad a un mundo nuevo' cofinanciado por el Programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027 y liderado por la Diputación Provincial de Cáceres.

El objetivo es poner en valor el patrimonio cultural inmaterial compartido a ambos lados de La Raya como son los vestigios de la cultura hebrea para potenciar la cooperación entre Cáceres y Portugal. El proyecto plurianial cuenta con un presupuesto total de 1.092.000 euros, de los cuales 559.000 están gestionados por la institución provincial.

La programación se presentó ayer por parte de la vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, junto a Gil Fernandes, representante de la Câmara Municipal de Marvão, Fernando Jiménez, cronista de Cáceres, y el actor Vicente Rodríguez.

Gutiérrez explicó que con esta actividad «reconocemos la diversidad que nos define como país y como territorio producto del legado y de la cultura sefardí, más allá de los conflictos bélicos y de la situación actual que se está viviendo». A este respecto aprovechó para «pedir una vez más que cese cuanto antes el genocidio que está ocurriendo en Gaza».

Por su parte, el representante de la Câmara Municipal de Marvão, Gil Fernandes, explicó que tras la expulsión de los judíos de España, en 1492, muchos de los cuales se asentaron en Portugal y se inició «una buena relación de amistad y de gran proximidad con la cultura».

Diversa y participativa

El programa del Mes de la Cultura Serfadí comienza este fin de semana, concretamente el sábado 4 de octubre en Brozas con talleres de danzas y caligrafía sefardí, narraciones orales, teatro de calle y conciertos como el del grupo Balsamia. En paralelo, en Marvão se celebrarán jornadas formativas y un concierto con Naranj.