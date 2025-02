La oposición en bloque cuestiona la decisión sobre el mercadillo de Cáceres por ser "unilateral" y sin consenso de los afectados

La oposición en bloque en el Ayuntamiento de Cáceres cuestiona la gestión que ha hecho el equipo de Gobierno del PP del traslado del mercadillo. ... Hablan de una decisión "unilateral" que nace alejada del acuerdo necesario entre los interesados y sobre la que no se ha dado cuenta a los propios grupos políticos. En este sentido, la portavoz municipal del PSOE, Belén Fernández, ya ha pedido que se le dé traslado no solo del informe favorable a la elección de Cordel de Merinas sino también de aquellos referentes a las ubicaciones descartadas.

"Es el mejor ejemplo de la gestión errática y a base de improvisaciones del Rafael Mateos. Nos enteramos a golpe de anuncios de prensa. No nos han facilitado ningún informe pese a que el alcalde se comprometió a ello", destaca Belén Fernández. Para la concejala socialista no se trata solo de acceder a la documentación que considera viable montar los puestos en Cordel de Merinas sino sobre todo de los elementos que señalan que las demás posibles ubicaciones no cumplen los requisitos. Además, ha defendido el papel del PSOE durante su mandato, ya que tenía consensuado, afirma, el traslado del mercadillo y la puesta en marcha del pabellón de ferias en Charca Musia, pero la primera decisión que tomó el PP al llegar al Consistorio fue anular aquella licitación.

La primera voz crítica, además de la de los propios vecinos, tras conocerse la decisión del equipo de Gobierno de llevar el mercado de los miércoles de Vegas del Mocho a las traseras del cementerio ha sido la de Vox. El portavoz del grupo municipal, Eduardo Gutiérrez, habla de una medida «unilateral» que se sitúa muy lejos del consenso y el acuerdo entre los que se ven afectados por ella.

«La valoración que hacemos desde el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres al anuncio efectuado por el alcalde de nuestra ciudad en la mañana de hoy sobre la ubicación del mercado de los miércoles, es que nos parece que no ha nacido desde el consenso y el acuerdo entre todos los actores implicados», subraya Gutiérrez.

Habla el concejal de la formación de Santiago Abascal en Cáceres de una «decisión que toman de manera prácticamente unilateral, ya que los propios vecinos se querían manifestar el pasado sábado, puesto que no se había contado con ellos para valorarlo y escuchar su opinión». En este sentido, los representantes vecinales de la zona norte han trasladado en diversas ocasiones, la última esta mañana al alcalde, su descontento ya que ese distrito es el que lleva soportando las molestias del mercadillo durante más de una décadas desde que se instaló en 2012 en Vegas del Mocho. No les parece mal la alternativa de habilitar una zona multisusos que ampliaría la oferta del distrito en la parcela de Mejostilla que será la ubicación definitiva, pero temen que se alargue el proceso y el mercadillo se quede en las traseras del cementerio durnate varios años más.

El concejal de Vox cree que la decisión no ha contado con un diálogo abierto en el que los partidos y los vecinos hayan podido mostrar su punto de vista. «Tampoco han tenido a bien informarnos durante el proceso de elección de la ubicación. Creo que adolece de un acuerdo y de un consenso entre todas las partes implicadas. Bajo nuestro punto de vista es como debería haberse hecho», defiende Eduardo Gutiérrez.

El traslado deberá votarse en un pleno extraordinario ya que no ha dado tiempo a tramitar el expediente completo y el asunto no ha sido incluido en el orden del día de la sesión ordinaria de febrero, que será este jueves 20.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Consolación López Balset, también ha expresado su postura sobre este asunto. La concejala de la formación morada considera "un auténtico despropósito" la actuación del Gobierno del PP. "Me he enterado de la decisión que han tomado por un presidente vecinal. No han convocado ni una sola reunión, no ha habido ni una llamada para informarnos de este asunto", critica.

López Balset cree que lejos de buscar el consenso, lo que hace el Ejecutivo de Rafael Mateos es trasladar la responsabilidad a los grupos de la oposición al llevar una propuesta sin consenso previo al pleno. "Han ido a salto de mata. Primero en Mejostilla, luego había protestas y salían otras posibles ubicaciones, Casa Plata o el aparcamiento del Parque del Príncipe. Al propio alcalde no le gustaba el mercadillo en las traseras del cementerio. ¿Cómo se resuelve el problema de los accesos? ¿Y los aparcamientos? ¿Se hace en un carril o en dos?", se cuestiona. "Han decidido sin contar con nosotros. Lo han hecho todo al revés", refrenda.