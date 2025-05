La Media Maratón de Cáceres más participativa llena de corredores el centro urbano

La Media Maratón de Cáceres ha batido este sábado su propio récord. 1.500 corredores llenaron el centro urbano de la capital en una edición ... en la que, por primera vez, se han agotado todos los dorsales y ha habido aspirantes que se han quedado en lista de espera. El calor se sumó a una jornada en la que reinó el buen ambiente.

A las siete en punto, tras un gran aplauso grupal de los participantes, arrancó la prueba en sus diferentes modalidades: la media maratón como tal de 21 kilómetros, los relevos por equipos en esa misma distancia y la carrera de 10,5 kilómetros. Todos los 'runners' salieron a la vez e iniciaron un multitudinario ascenso por la calle Gran Vía para adentrarse después por las principales avenidas de Cáceres como Ruta de la Plata, Antonio Hurtado y la avenida de España. La carrera transcurrió, además, por la parte antigua, ya que lleva como reclamo el sello 'Patrimonio de la Humanidad'. Los corredores de los 21 kilómetros (998 según el dato facilitado por la empresa organizadora, Pulsaciones.net) dieron dos vueltas al recorrido.

El ambiente de la Media Maratón se empezó a respirar en la ciudad desde por la mañana, con el reparto de dorsales en el Foro de los Balbos. Aquí, en este recinto, se instaló para la ocasión una especie de gimnasio al aire libre con bicicletas estáticas.

Desde Valladolid a Cáceres

Ya por la tarde, los 'runners' comenzaron a llegar a la Plaza de manera escalonada. Aunque la camiseta oficial de la carrera era blanca, con una imagen de la iglesia de la Preciosa Sangre impresa, muchos optaron por lucir los colores del club al que pertenecen.

De morado iban los 47 integrantes del Club Atletas Populares de Valladolid que participaron por primera vez en la prueba cacereña. De azul los corredores del club de Badajoz y de granate, los componentes del Club Maratón Cáceres. Antonio Martín, vicepresidente de esta última agrupación, ha corrido en las 18 carreras celebradas hasta ahora. Recuerda la primera, la de 2007, en la que el atleta Zersenay Tadesse intentó, sin éxito, batir el récord del mundo. Hubo entonces 753 inscritos.

Aitor Sánchez Garlito (con un tiempo de 01.12.10), del Club Atletismo Valencia de Alcántara, y Oksana Pyrih Solayr (con una marca de 01.29.08), de Móstoles, se proclamaron ayer ganadores de la Media Maratón de Cáceres. David Piris Padero, también del Club de Atletismo de Valencia de Alcántara, y Soledad Barrantes Borrella, del club del Casar, ganaron la prueba de 10,5 kilómetros con unos tiempos de 00.36.55 y 00.41.35 respectivamente.

Más allá de su vertiente deportiva, las carreras se han convertido también en una forma de hacer turismo por las ciudades que acogen estas pruebas. Desde Sevilla acudió Francisco Javier Rosa. «Me gusta ir a las carreras de la zona y me suelo apuntar a las de Cádiz, Córdoba... No conocía Cáceres y me seducía la idea de venir para acá y correr por aquí», comentaba minutos antes de las once de la mañana, poco después de recoger su dorsal en la Plaza Mayor. «Cuando vamos a los sitios aprovechamos para ver las ciudades y comer las cosas típicas», agregaba junto a Lola, su mujer.

«Llevo dos años corriendo medias maratones por toda España y todavía tenía pendiente tachar esta de la lista», señalaba Jesús Jareño, de Madrid, en referencia a la de Cáceres. «Hemos aprovechado el puente de San Isidro para venir; ayer vimos Trujillo», comentaba en compañía de Irene López, su pareja.