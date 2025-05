Los mayores de 65 años ya pueden subirse gratis al bus en Cáceres

Los usuarios del transporte público urbano de Cáceres tienen desde ayer acceso libre y gratuito al mismo si son mayores de 65 años. El ... 1 de mayo ha entrado en vigor el denominado bono sénior. La única condición que el Ayuntamiento ha establecido es estar en posesión de la tarjeta personalizada que expide la empresa concesionaria, Subus Vectalia. Es nominativa y por tanto solo podrá ser utilizada por el titular, refrenda la mercantil alicantina. Pese a que no se ha hecho ninguna gran campaña de difusión desde el Consistorio cacereño para dar a conocer esa medida, ayer ya se pudo ver a los primeros beneficiarios de ella subidos al bus.

A media mañana Porfirio Díaz Zabala aguarda paciente el paso del autobús de la línea 3 en la parada de la Plaza de América. No es el mejor día para montarse en el vehículo de Subus Vectalia en ese punto de la ciudad.

La concentración sindical del día del trabajo provoca un colapso en el centro y esa es una de las paradas que queda interrumpida. Porfirio se arma de paciencia y prefiere fijarse en lo positivo, la gratuidad de la que se beneficia desde ayer en el transporte urbano.

«Es un excelente servicio. Hace poco tiempo que me enteré, hará unos 15 días. Solicité la tarjeta y me la dieron en las oficinas de la empresa sin ningún problema», explica sentado en un banco mientras espera con calma el paso del siguiente autobús. En su caso será el camino de vuelta, ya que se desplazó desde Pinilla hasta el centro por la mañana y ya pudo hacerlo sin necesidad de pagar. Los trámites, cuenta, han sido para él muy sencillos. «Solo me pidieron una fotografía de carné y mostrar el DNI. En apenas unos días ya pude pasar a recoger la tarjeta», subraya. Relata como anécdota que no sabía exactamente el día de la entrada en vigor, por lo que cuando fue a usarla el miércoles 30 de abril el sistema no la reconoció y tuvo que abonar su billete. «Utilizo la línea 3 para venir al centro y estoy satisfecho por cómo funciona, ahora con la gran ventaja de no tener que pagar», indica este hombre de 73 años que ayer fue uno de los primeros en subirse al autobús con el bono sénior.

La gratuidad del bus para los jubilados cacereños forma parte del acuerdo de presupuestos entre el PP y PSOE. De hecho, esta es una medida de la que ha venido haciendo bandera el grupo socialista, que ya la llevaba entre sus promesas electorales a las municipales de 2023. El concejal David Holguín reprochó al alcalde, Rafael Mateos, que «en el pleno del Mayor dijo que bajo ningún concepto aplicaría la gratuidad a mayores de 65 años».

Sin embargo, finalmente fue incluida en el paquete de los descuentos que se retomaron el pasado marzo, con el abono mensual a mitad de precio (14,5 euros) y otras bonificaciones adicionales como la del bonobús (0,40 euros por viaje).

«El PSOE se congratula de que, gracias a su negociación con el equipo de Gobierno, se pongan en marcha las bonificaciones y la gratuidad del autobús urbano para menores de 16 años y los mayores de 65 años», destacó el grupo socialista, exigente hasta el final para que esa medida apareciese en el acuerdo de las cuentas municipales.

No obstante, el PSOE ha criticado en este tiempo «la falta de voluntad política del Gobierno de Rafa Mateos para que estuvieran en marcha desde el 1 de enero, como en otras ciudades españolas con gobiernos del PP». Desde el Ejecutivo local, ese retraso en la aplicación de los descuentos se ha achacado a la improvisación del Gobierno central, que por un lado exigía a los ayuntamientos no haber suspendido sus bonificaciones anteriores desde el 31 de diciembre de 2024 (cuando concluyó la anterior convocatoria de ayudas) y por otro tener en marcha las nuevas medidas antes de 1 de febrero.

En marzo

Las bonificaciones generales arrancaron en Cáceres el pasado marzo, pero la gratuidad para los mayores de 65 no lo hizo hasta ayer. Es decir, dos meses después. Los servicios técnicos municipales cifran en 86.000 euros sin IVA la repercusión de esa medida para las arcas municipales. Los informes también aluden a «una bajada de ingresos anuales de unos 129.000 euros».

El autobús urbano sufrirá un impacto de 1,18 millones, sin impuestos, por las bonificaciones, en este caso los títulos multiviajes y el bono joven, entre marzo y diciembre, y el bono sénior a partir de ayer. La vigencia se mantendrá hasta el 31 de diciembre.

El coste lo asume el Ayuntamiento y Subus Vectalia ya le ha hecho saber que en ningún caso costeará con medios o fondos propios dichos descuentos. La concesión, por tanto, se ha limitado a informar a los usuarios de los cambios operativos y a implantar las medidas y cumplir las instrucciones del Consistorio.