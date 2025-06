Mateos responde al PSOE: «El Cáceres de 2025 nada tiene que ver con el que ellos dejaron»

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha respondido a las críticas realizadas este martes por la portavoz del PSOE, Belén Fernández, en ... su balance de mitad de legislatura. «La ciudad de Cáceres de 2025 nada tiene que ver con el Cáceres de 2023 que dejó el PSOE», ha diho, ya que a lo largo de estos dos años de legislatura del Partido Popular «se han llevado a cabo muchos e intensos cambios».

En primer lugar, Mateos ha destacado que en el plano económico «hay un hecho irrefutable» y es que el Consistorio cacereño es un ayuntamiento con «deuda cero», en el que «el equipo actual de gobierno ha sido capaz de cuadrar presupuestos bajando los impuestos a todos los cacereños, lo cual es una gran satisfacción».

Además, ha resaltado que los cuatro grandes proyectos de legislatura con los que Mateos se presentó a las elecciones están «ya en marcha». Se trata de la reforma de la avenida la Virgen de la Montaña, la Plaza Marrón, el plan director de la Ribera del Marco y la piscina climatizada de Casa Plata, que según ha avanzado «en los próximos días saldrá a licitación».

En el ámbito social, el alcalde asegura que siguen «cumpliendo con quienes más lo necesitan y llegando a sectores a los que hasta ahora no se había llegado». Ha enumerado algunos ejemplos, como la creación de nuevas ayudas como las de conciliación, incrementando en 25.000 euros las de natalidad o triplicando las destinadas a los animales del Refugio San Jorge.

Acuerdos con el PSOE

Por otro lado, Mateos ha desmentido las acusaciones de los socialistas del supuesto incumplimiento del acuerdo sellado para la aprobación del presupuesto municipal de 2025. Ha advertido de que «en solo cuatro meses de su entrada en vigor decir que no se ha cumplido, es faltar a la verdad», porque la mayoría de los puntos de consenso entre ambas formaciones «ya son una realidad».

En este sentido, ha detallado cómo desde el equipo de gobierno se ha asumido el coste del transporte público de viajeros para que éste sea gratuito para menores de 16 y mayores de 65, así como la bonificación de los abonos de uso múltiple «sin perjuicio de que el Gobierno de España nos haya dejado tirados a determinados ayuntamientos por cuestiones ideológicas». También ha mencionado la reforma de la línea 8, que ya ha superado los primeros trámites en comisión.

En la misma línea, ha avanzado que ya está negociando la adquisición del edificio de las Trinitarias para llevar a cabo allí actuaciones de vivienda, se está trabajando la en la redacción del Plan de Vivienda, y se ha conseguido «algo fundamental en esta legislatura de lo que debemos sentirnos tremendamente orgullosos: por fin Cáceres va a contar con suelo industrial, una deuda histórica con esta ciudad, puesto que hay empresas que quieren venir a invertir en Cáceres, no podían y ningún gobierno anterior había puesto freno a esta situación», ha agregado.

«En tan solo dos años de legislatura hemos desbloqueado esta situación, pudiendo poner a disposición de los inversores suelo industrial en la ciudad de Cáceres», ha subrayado, con el 80 por ciento del suelo ya adquirido por el Consistorio y con la inminente adjudicación de la urbanización de Capellanías II, gracias a la implicación de Avante y la Junta de Extremadura.

Entre los logros conseguidos por el equipo popular, Mateos también ha destacado la puesta en marcha del Consorcio Cáceres 2031 «con un proyecto serio y realista» y con cuatro administraciones de distintos colores políticos implicadas, «demostrando nuestra capacidad de dialogar».

Herencia recibida

Respecto a las críticas del PSOE sobre que «los proyectos que se desarrollan en la actualidad son herencia recibida de la pasada legislatura», el alcalde ha sido tajante: «¿Herencia es una Ronda de la Pizarra con carril-bici en el centro que no se puede utilizar y en la que no pueden girar los autobuses?, ¿herencia es el parking del Parque del Príncipe con el que hemos tenido hasta que pleitear por él en los tribunales? o ¿herencia del PSOE es tuviéramos que ejecutar el derribo del bloque C de Aldea Moret, que no fueron capaces de realizar ellos en sus cuatro años de gobierno, a pesar de ser su medida estrella de la campaña electoral«.

«Venir a decir que vivimos de herencias es muy atrevido, vivimos de una gran gestión y del trabajo intenso», ha resaltado Mateos, asegurando además que« se está sacando a Cáceres del anonimato con proyección internacional» gracias a viajes o campañas turísticas «impresionantes» como 'Feel Cáceres', entre otros.

«Yo entiendo que la señora Fernández ahora que llega la segunda parte de la legislatura empiece a estar nerviosa, por la situación interna que tienen en su partido; pero desde luego el PSOE no está para dar lecciones, ni la señora Fernández para hacer méritos», ha dicho. Nosotros seguiremos en la misma línea que hasta ahora: trabajando por Cáceres y por los cacereños, con la misma intensidad y la misma dedicación», ha indicado.

«Estoy convencido de que si estos dos años han sido buenos, los dos siguientes van a ser mucho mejores aún y el Cáceres de 2027, nada tendrá que ver con el del 2023», ha concluido.