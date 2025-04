Mateos perfila la reforma integral de Cánovas en Cáceres con 6,5 millones de fondos europeos

Cáceres perfila la reforma del Paseo de Cánovas con fondos europeos. Ese es uno de los proyectos incluidos en el llamado Plan de ... Actuación Integrado con el lema 'Cáceres, la ciudad que queremos' y que aspira a obtener 20 millones de euros con cerca de una docena de iniciativas. Europa aportaría 17 y el resto saldrían de las arcas municipales. La remodelación del bulevar es una actuación pendiente desde hace años y sobre la que llevan dando vueltas para afrontarla los últimos gobiernos locales. Se han barajado hasta hoy todo tipo de opciones, con la posibilidad de obtener fondos de la venta de suelo, de un crédito o de la Unión Europea. También se llegó a debatir hace años que la iniciativa se incluyese en las cuentas regionales, algo que nunca llegó a suceder. Este martes, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha confirmado que se está a la espera de saber si finalmente la petición pasa la criba y es incluida en el reparto del dinero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2027. El presupuesto se fija en 6,5 millones. Mateos descarta que ese proyecto tenga incidencia sobre la Cruz de los Caídos. La retirada del monumento no se plantea «de ninguna manera» en estos momentos.

La recuperación de Cánovas vuelve a estar sobre la mesa. «Somos conscientes de la necesidad que hay de renovar todo el eje principal de la ciudad de Cáceres, no la Plaza de América, sino concretamente la Avenida de España», menciona Rafael Mateos. El regidor corrobora que «hay un objetivo y es claro, que es la de remodelar todo el Paseo de Cánovas». «Es la actuación que se había contemplado en ese proyecto», sugiere.

«El debate de la retirada de la Cruz de los Caídos no está en la ciudadanía de Cáceres» Rafael Mateos Alcalde de Cáceres

No es la primera vez que surge esta opción desde el Consistorio. El jardín botánico cacereño, en pleno centro de la ciudad, ha sido eje del debate sobre un cambio que se considera necesario pero que está repleto de matices por las implicaciones que tendría y su posible impacto en la masa arbórea. Sin embargo, el cambio del pavimento, claramente deteriorado y sometido a constantes y costosas sustituciones, así como una mejora estética han sido reclamados y asumidos por la propia administración. Hasta ahora no se ha podido materializar.

En 2013, con Elena Nevado en la alcaldía, se dio por iniciada la intervención con «un concurso de proyecto y obra», anunció el entonces titular de Fomento. Se actuaría sobre las fuentes, el área infantil del bulevar y se montarían pantallas informativas. El presupuesto de una primera fase era de 600.000 euros, aunque no se concretó, en modernización de suelo y mobiliario urbano. Se apostó por un concurso con un plazo de 12 meses para actuar en el bulevar de inicio con prioridades como adaptación de jardines, alumbrado o pavimento.

Fases

Más adelante, en siguientes fases, se completaría en la avenida y en la Plaza de América. El concurso quedó desierto y en 2014 el Gobierno regional tampoco incluyó la inversión en sus presupuestos. Sí lo hizo el Ayuntamiento al reservar 2,9 millones en sus cuentas de 2015. No se llegaron a gastar.

Ha pasado una década y el asunto vuelve a retomarse. «Yo no sé si es histórica o no histórica esta reforma, desde luego sí es una reforma demandada y que consideramos que es necesaria poner al día el Paseo de Cánovas, no desde el punto de vista de su alto valor natural, que yo creo que nadie lo duda, pero sí de una renovación importante del saneamiento y el pavimento del paseo», concluye el alcalde. Rafael Mateos, eso sí, no sabe cuándo se podrá contar con el dinero de Europa, en el caso de que este llegue. «La convocatoria se hizo tarde. Espero que se resuelva cuanto antes porque todos los ayuntamientos estamos pendientes de poder ejecutar gran parte de las acciones con esos fondos europeos», añade.

Consultado sobre el impacto que tendría la obra en la retirada de la Cruz de los Caídos, un monumento que asociaciones y colectivos memorialistas creen que debe ser eliminado por suponer un reconocimiento a la etapa franquista, Mateos es claro. «No, de ninguna manera», responde sobre una posible incidencia. «El debate de la retirada de la Cruz de los Caídos no está en la ciudadanía de Cáceres y, por lo tanto, este Gobierno no va a tocar la Cruz.

«Se contempla Avenida de España, no Plaza de América, es Cánovas. No voy a ocultar cuál es la intención de esa actuación y cuál es la memoria que se ha incluido en los proyectos», sugiere el primer edil. El documento técnico con las 11 propuestas de Cáceres para esa convocatoria incluye la 'revitalización de la avenida de España, Plaza de América y entorno', con una precisión, resalta, 'eje central'. Es una línea de actuación 'para fomentar la diversidad y la versatilidad de los espacios públicos'. Los 6,5 millones se destinarán a las obras de reforma, iluminación inteligente, gestión de residuos, transformación digital... recoge la memoria técnica.