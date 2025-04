Mateos descarta aumentar el número de concejales con sueldo en Cáceres Aunque no ha desvelado el organigrama completo del equipo de gobierno,el alcalde ha confirmado que Tirso Leal encabezará Urbanismo y Ángel Orgaz Economía

Cristina Núñez Cáceres Lunes, 19 de junio 2023 | Actualizado 20/06/2023 07:23h. Comenta Compartir

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos ha señalado que no aumentará el número de concejales con sueldo. El edil ha precisado que no se ... va a ir «al máximo» y que «posiblemente» vaya a mantener lo que ha habido en el último mandato. «No sé cuáles son las cuantías, pero no tengo la intención de modificarlas, se han mantenido así en los últimos años y así se mantendrán». En el equipo de Salaya había tres concejales con liberados y dos con media liberación.

El deporte especial ha centrado el primer acto público del nuevo regidor, que ha recibido este lunes al nadador Guillermo Gracia. Hace unos días el deportista finalizó los Virtus Global Games celebrados en Vichy (Francia) con un total de 10 medallas, cinco récords de España y dos récords del Mundo. Además de esta cita Mateos ha visitado a los funcionarios del Ayuntamiento. Noticia Relacionada El arquitecto Tirso Leal será el concejal de Urbanismo de Cáceres La gran pregunta, que no se ha resuelto del todo por ahora es quién ostentará las diferentes concejalías. Mateos ha confirmado que Tirso Leal ostentará la de Urbanismo y Ángel Orgaz de Economía, pero no adelantó más nombres pese a que el organigrama ya está en la mente de Mateos. No quiere apresurarse, justificó, porque tiene que ser el secretario general del Ayuntamiento el que le de la correspondiente forma. Antes de que finalice esta primera semana se sabrá el 'quien es quien' en el Ayuntamiento. El pleno de organización tendrá lugar la semana que viene, y se hará coincidir con el del sorteo de mesas electorales. Habrá cambios, adelantó en cuanto a la organización de las delegaciones, teniendo en cuenta que el actual equipo del gobierno es más amplio que el de Luis Salaya, con 11 concejales. En cuanto a los cargos de confianza, ya se ha hecho público que la periodista Paula Almonacid será su jefa de gabinete, aunque aún no se ha nombrado a la persona que ostentará la jefatura de prensa. Se volverá a las comisiones de siete miembros, corrigiendo así la anomalía que se produjo en la pasada legislatura con la presencia de tres concejales no adscritos y que rompían la proporcionalidad. Mateos aprovechó la presencia de Guillermo Gracia para traer a colación una de sus promesas electorales, la de la piscina climatizada del Nuevo Cáceres. El nuevo regidor no ha podido precisar cómo se financiará y gestionará este recurso. «Llevo escasamente tres horas en el Ayuntamiento, me van a permitir de tener la posibilidad de hablar con los técnicos municipales y poder planificar los próximos cuatro años, yo he puesto en valor la necesadidad de esa infraestructura». La agenda del edil está ya hasta arriba. Mañana asistirá al pleno de constitución de la Asamblea. Acerca de los pactos del PP y Vox Mateos ha respaldado lo que haga María Guardiola «porque lo hace pensando en el interés general de esta tierra y de los extremeños».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión