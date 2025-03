Mateos: «Buscamos el menor daño posible, pero cada vez que sale una ubicación del mercado de Cáceres alguien protesta»

Manuel M. Núñez Cáceres Miércoles, 11 de diciembre 2024, 19:35 Comenta Compartir

«Cada vez que sale una ubicación para el mercado franco, alguien protesta. Nadie quiere el mercadillo«. Rafael Mateos, alcalde de Cáceres, sigue dándole ... vueltas al sudoku, pero el reloj avanza y la solución, aunque sea provisional, sigue pendiente para la instalación de los puestos de venta de cada miércoles. El regidor confirmó este miércoles que el presupuesto del Ayuntamiento no incluirá en 2025 una partida específica para el acondicionamiento de la parcela en la que se ubicará de forma definitiva el mercado franco. Recuerda que primero se busca un lugar céntrico y accesible como solución temporal. Luego, cuando se defina el sitio al que irá el mercado, habrá que licitar el proyecto de intervención. Esa partida presupuestaria no se ejecutaría en ningún caso en 2025 por lo que, según Mateos, no tiene sentido incluirla en las cuentas.

Los vendedores ambulantes y representantes del colectivo de empresarios del comercio de Cáceres se reunirán este jueves con la gestora del movimiento vecinal para abordar una solución al problema suscitado con la ubicación del mercado franco. La entrevista tendrá lugar en la sede de la Agrupación de Asociaciones, en Hernán Cortés, a partir de las 11 horas. En la convocatoria de la misma, los colectivos afectados plantean una «alianza entre los vecinos y el comercio para poder llegar al mejor acuerdo». La Agrupación cuenta con una veintena de asociaciones vecinales de la ciudad. Entre sus miembros se ha destacado la posibilidad de utilizar el suelo de una parcela municipal junto a la Ronda Norte y que los ambulantes no ven con malos ojos. El principal inconveniente surge a corto plazo, ya que sería necesario acometer una inversión de más de un millón de euros en la urbanización. El plazo ronda entre los 18 y los 24 meses. Más información Los ambulantes prefieren Casa Plata como ubicación provisional del mercado en Cáceres

Los ambulantes prefieren Casa Plata como ubicación provisional del mercado en Cáceres Una parcela en las traseras del Mercadona y la Ronda Norte, en Cáceres, se suma para acoger el mercado Este miércoles, el alcalde Rafael Mateos se refirió a la necesidad de buscar primero una ubicación provisional, en un lugar céntrico y bien comunicado. Admite que no podrá ser el Ferial y reconoce que no le gusta la trasera del cementerio por los problemas que plantearía el acceso al camposanto y al crematorio en días de mercado. El alcalde admite que las traseras del cementerio no le convencen del todo y en el presupuesto de 2025 no habrá partida para el traslado Lo que ha avanzado el regidor es que los presupuestos de 2025 no incluirán una partida concreta para el mercado, ya que primero hay que elegir el lugar adecuado y luego habrá que licitar la redacción del proyecto. «En el borrador inicial no consta esa partida, porque primero tenemos que definir la parcela y en función de la parcela habrá que redactar un proyecto. Habrá una partida que se puede generar a lo largo del año. Una vez que tengamos un proyecto sí podremos licitar la actuación», remarca Mateos. Consenso El alcalde defiende «el mayor consenso posible, con comerciantes y con los vecinos», aunque da por descartado el ferial. Cordel de Merina no le convence totalmente por los problemas que generaría en los entierros cada miércoles. «Estamos buscando es una ubicación provisional en el centro de Cáceres que incomode lo menos posible y que agrade a la mayor parte. Yo sé que unanimidad no va a haber, porque cada vez que se habla de una posible ubicación sale alguien diciendo que no», añade. Mateos se refiere a «la incomodidad que tiene el mercado». Por ello, concluye, no se produjeron avances en el anterior mandato: «Fue el motivo por el que la pasada legislatura no se abordó este problema, para no intentar incomodar». El regidor anuncia que se van a tomar decisiones: «Lo que estamos mirando es que haya el menor daño posible, porque vayamos donde vayamos va a haber incomodidad, y vayamos donde vayamos alguien saldrá diciendo que no lo quiere». Los ambulantes, a través de su presidente, Julián Cruz insisten en que el lugar idóneo es Casa Plata, aunque no ven mal Cordel de Merinas como salida provisional. La Federación Norte ya ha advertido de que se movilizará si el mercado se mantiene en alguna de sus barriadas.

