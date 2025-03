El aparcamiento del Príncipe pierde opciones de acoger el mercado franco de Cáceres

«El mercadillo tiene que salir de Vegas del Mocho y va a salir en las próximas semanas». Rafael Mateos se refirió este lunes ... en estos términos a la situación en la que se encuentra la reubicación de los puestos de los vendedores, para los que se han barajado distintas alternativas en los últimos meses. Aunque el alcalde asegura que no da nada por descartado, ha reconocido que dos de esas opciones, el cementerio y el Ferial a estas alturas ni siquiera se plantean. La ampliación del parking del Parque del Príncipe también pierde opciones por las características del terreno, con fuertes pendientes, y la oposición vecinal.

Las traseras del cementerio se descartan porque quedarían bloqueados los accesos al camposanto durante varias horas y de forma ininterrumpida un día por semana con el consiguiente problema que ello generaría.

El ferial tampoco puede ser ya que acumula demasiadas convocatorias y eventos, como la propia feria de San Fernando durante dos semanas y varias más que se requieren para el montaje y desmontaje de las atracciones, Extremúsika, conciertos varios y festivales como Horteralia, entre otros. «El ferial no es viable, no reúne las condiciones y los comerciantes no lo quieren», confirma el alcalde.

«Estamos barajando diferentes alternativas. El equipo de Gobierno es el que está planteando soluciones. Ya me he reunido en dos ocasiones con el colectivo vecinal», destaca. Rafael Mateos había sugerido como última posibilidad la ampliación del aparcamiento del Parque del Príncipe, pero hoy por hoy son más las dificultades que supone que sus ventajas. Aunque sobre plano se puede comprobar que habría espacio para ubicar los puestos, los comerciantes tienen serias dudas. A ello se suma una fuerte oposición del colectivo de vecinos. El portavoz de la asociación La Madrila-Peña del Cura, Francisco de Borja Gutiérrez, acudió al pleno para criticar la posición del Consistorio al sugerir llevar allí el mercado franco sin haber consultado antes a los afectados. Además, las obras de ampliación del parking, que ejecuta la empresa Aglosan, siguen todavía en marcha por lo que ese traslado debería esperar.

La presencia de desniveles y bancales tampoco favorece esa solución. Aunque la decisión no es oficial, prácticamente se da por descartada a estas alturas. «Vamos a buscar el mayor consenso posible sin demora. Es un compromiso y el mercado tiene que salir de Vegas del Mocho, y va a salir en las próximas semanas», reseña el regidor cacereño. Dice estar a la espera de conocer la propuesta que pueda hacer la Agrupación vecinal.

El gran inconveniente, asume Rafael Mateos, es que ninguna barriada quiere tener cerca el mercado con las molestias que genera.

«En función de los acuerdos de la Agrupación, nosotros tomaremos una decisión y la trasladaremos a los grupos políticos. Debe pasar por pleno. Pondremos sobre la mesa una solución definitiva, aunque no haya unanimidad social, pero que al menos cuente con una mayoría», puntualiza. «Nadie quiere un mercadillo cerca de su casa», acepta Mateos, que insiste en que el tiempo apremia y hay que decidir.

De hecho, sugiere que, una vez que haya propuesta, no se tardaría demasiado en debatirla en el pleno. El Ayuntamiento tiene la presión de los propietarios de Vegas del Mocho, dispuestos a llevar el caso a los tribunales por las pérdidas económicas que les provoca la presencia de los puestos. Ello impide el desarrollo de promociones de viviendas que están paralizadas. El alcalde no ha querido revelar si los informes técnicos avalan un posible traslado a Casa Plata. «No he visto los informes definitivos», subraya. Esa es la alternativa preferida de los ambulantes. «No hay una ubicación que podamos decir: esta reúne todos los requisitos», lamenta el regidor.