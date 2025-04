María Moliner y abril, libros mil en Cáceres

Es el más inestable de los meses primaverales y en el que se suele mover a los santos. La combinación es explosiva y por eso ... abril nos regala días de sol mezclados con estampas de lluvia que obligan a cambiar los planes iniciales de las actividades sociales, como ha sucedido en Jato, la feria de lo rural que recala este fin de semana en Cáceres.

La lluvia que no cesa es la de libros, que empezó el lunes con la presentación de la novela de Alonso Guerrero 'La imitación', que anuncia lo que será el hombre cuando la inteligencia artificial alcance el suficiente grado de desarrollo como para remplazarlo. El profesor Miguel Ángel Lama hizo la introducción de esta presentación.

El jueves sigue siendo un día pródigo en cultura. Prácticamente a la misma hora y en puntos diferentes de la ciudad se presentaron tres libros. José Antonio Leal Canales dio a conocer en la Biblioteca Pública 'Los regalos inesperados' (Letras Cascabeleras), una colección de relatos «donde las adversidades y la perdición adquieren la categoría de buena literatura, con grandes dosis de imaginación», explica la editorial. Se trata de una obra que supone «un acertado estudio de ciertos aspectos oscuros de la naturaleza humana».

Elma García presentó su novela 'Amniótica' en la biblioteca del Ateneo de Cáceres.

A esa hora en la biblioteca del Ateneo de Cáceres la escritora y periodista salmantina Elma García daba a conocer su primera novela, 'Amniótica', que edita con Coleman. Con un personalísimo estilo cargado de acidez y humor negro García aborda un tema muy de actualidad: los vientres de alquiler, el deseo de la maternidad y la relación conflictiva entre dos hermanas. En esta presentación se tocó la temática de la obra y cómo Elma García, que también es poeta, ha alcanzado su sueño de convertirse en escritora y de poder ver publicada su obra, que salió a la luz en 2024 y que ha dado a conocer en Madrid, donde reside, y en ciudades como Santander, Salamanca o Almería.

El tercer libro que se presentó el jueves lo hizo en la librería L´Alondra del R-66. Se llama 'Un olmo en la ribera' y es el último de Pilar López Ávila. En él la autora pasea por los recuerdos de su infancia y por los de su vida actual, que transcurre entre el Parque del Príncipe y la Ribera del Marco cacereña. La presentación, que contó como maestro de ceremonias con Juan Ramos logró llenar esta librería recién nacida, una estampa verdaderamente esperanzadora.

Homenaje a María Moliner en la Biblioteca de Cáceres.

De libros y de letras estaba hecho el homenaje que la Biblioteca Pública de Cáceres rindió a María Moliner, bibliotecaria, archivera, filóloga y lexicógrafa. Su gran obra fue el Diccionario de uso del español, un diccionario de definiciones, de sinónimos, de expresiones, de frases hechas y de familias de palabras. Moliner anticipó la ordenación de la Ll en la L y de la Ch en la C (criterio que la RAE no siguió hasta 1994) y términos de uso ya común pero que la Real Academia Española no había admitido, como «cibernética», y agregó una gramática y una sintaxis con numerosos ejemplos. Los que asistieron a esta cita en la Biblioteca de Cáceres aprendieron todos estos y muchos más detalles de esta mujer que dedicó su vida a las palabras, el conocimiento y la democratización de la cultura a través de las bibliotecas. Moliner formó parte de la generación de las conocidas como 'Sinsombrero' aunque se dedicó a una disciplina considerada no artística. Ella presumía de haber hecho su diccionario «mientras zurcía calcetines».

No nos movemos del ámbito femenino y feminista porque en la Biblioteca de Cáceres puede verse la exposición 'Mujeres represaliadas por el franquismo en la ciudad de Cáceres' organizada por Amececa y que muestra, hasta el 16 de abril, la cara e historia de varias mujeres asesinadas o fallecidas en prisión por la represión franquista.

Nos vamos de la Biblioteca al campus. La Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de la Universidad de Extremadura celebró el pasado día 3 el tradicional acto académico para conmemorar la festividad de su patrón, San Vicente Ferrer. José Luis Coca recordó que hace un año, también en el acto en honor a San Vicente Ferrer, se despidió como decano, pero que continúa al frente del centro cacereño por circunstancias ajenas.

La solidaridad también se ha hecho hueco esta semana en la agenda social y cultural. Ayer viernes se realizó una paella solidaria con embutido extremeño en el Mesón la Bellota de La Mejostilla, al que acudieron un centenar de personas. Organizada por el club Rotary Cáceres San Jorge se celebró a favor de Héctor, un niño de tres años que padece una enfermedad genética llamada 'Tay-Sachs'. En concreto la recaudación se destinará a la investigación de esta enfermedad ultrarrara. Hay dos casos en España, uno está en Barcelona y el otro en Extremadura. La mayoría de las personas que la padecen presenta la forma infantil. En esta forma, el daño neurológico generalmente comienza mientras el bebé aún está dentro del útero y avanza de una forma rápida. Según los organizadores de esta cita la esperanza de vida es de cinco años. La familia de Héctor también acudió a esta actividad que, además de recaudar fondos, también busca visibilidad.

Nos vamos ya, a ver qué depara el fin de semana y si los cielos dan una tregua. Jato va a atraer a mucha gente pero la agenda depara otros espectáculos. Hay magia en el Gran Teatro y el club Boogaloo de la avenida de Hernán Cortés ofrece un concierto de Arizona Baby que seguro que reúne a toda su parroquia rockera. ¡Hasta el sábado!