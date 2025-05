La Madrila pide más seguridad y el fin de la ampliación de horarios en bares en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Martes, 3 de octubre 2023, 20:58 Comenta Compartir

Nada de lo que pueda pasar actualmente en La Madrila es ni de lejos parecido a lo que sucedía en los 90 y principios ... de los 2000 en el que se convirtió en el territorio sin ley del ocio nocturno en la ciudad. «No tiene nada que ver», sentencia Patricia del Amo, responsable de la agencia de comunicación 'Al otro lado', situada en un local a pie de calle en la Plaza de Albatros, junto a la discoteca Fauno´s. «Yo me he criado aquí», relata, «y he llegado a ver carreras de motos de madrugada». Ahora lo ve tranquilo porque sus horarios laborales son opuestos a los de la marcha nocturna, aunque reconoce que hay algunos jueves que echan la llave porque merodea por la zona algún trasnochador que no se ha acostado a pesar de haber amanecido. Francisco Pérez, que regenta un histórico taller de reparación de electrodomésticos o Juan Muriel, responsable de la asesoría Albatros, también constatan que el ajetreo ha bajado, lo cual no significa que sea una balsa de aceite.

No lo es , desde luego, para Francisco de Borja Gutiérrez, presidente de la asociación de La Madrila ni para el resto de la junta directiva, que representa a los 1.000 residentes en esta zona céntrica de la ciudad más a 300 de Peña del Cura. Después de sus últimas quejas sobre el incremento de las molestias nocturnas en esta zona se ha convocado una reunión con vecinos, representantes del Ayuntamiento de Cáceres y Policía Local. Ampliar Papelera dañada en la plaza de Albatros, la zona más transitada de La Madrila. HOY El presidente vecinal tiene ya preparada la lista de necesidades que va a plantear a los responsables municipales y que pasan por incrementar los controles de acceso a la zona para no rebasar aforos, incrementar la vigilancia y los controles de drogas y alcohol y limitar la ampliación de horarios. Gutiérrez dice no comprender del todo por qué cualquier festival que se celebre en la ciudad (incluso todos aquellos que no implican conciertos al aires libre) llevan aparejado un incremento de dos horas en el periodo habitual de apertura. Cáceres, de hecho, encadena tres fines de semana seguidos de prolongación de horarios coincidiendo con el Irish Fleadh, el festival de Jazz y el festival de Blues. El relato de este líder vecinal sobre lo que se ha vivido en los últimos tiempos en La Madrila (a medio plazo «desde que pasaron las restricciones por la covid» y a corto «desde la llegada de los universitarios a la ciudad») es cualquier cosa menos edificante: gente cantando a altas horas, consumo público de cocaína y otros estupefacientes, menores en la zona, peleas y violencia, suciedad provocada por orines, vómitos y basura y vandalismo en coches y en locales. Señala el bar Rita como uno de los elementos que complican la vida en la Plaza de Albatros. «Tiene una licencia distinta, está abierto a las ocho de la mañana, a las nueve, a las diez...», indica, dispuesto, asegura, a acudir a Fiscalía para elevar su queja al ámbito judicial, aunque por ahora no han hecho denuncias. Subraya la elevada edad de los residentes de la Madrila, una barriada que se edificó en los años 70 y en donde una inmensa mayoría de vecinos superan ya los 60 años. Cree que el barrio está en general dejado y descuidado, abandonado tanto por esta administración local como por la anterior, y que tiene problemas de accesibilidad. Refuerzo El concejal de Seguridad, Pedro Muriel, indica que antes de recibir de primera mano la notificación por parte de la asociación ya lo había visto en la prensa, por lo cual, señala, no había sido consciente de esta situación. Asegura que si es necesario se reforzará la seguridad en la zona, pero remarca que todas las áreas donde hay ocio nocturno cuentan con una constante atención por parte de las fuerzas de seguridad, «igual que en verano ha habido especial vigilancia en el recinto ferial». Ampliar La asociación de vecinos denuncia numerosos daños en vehículos y en la vía pública. HOY Apunta que la semana pasada, coincidiendo con la reunión informal de la cumbre de ministros europeos de Cultura, la seguridad fue extrema en todas las zonas de la ciudad, incluida La Madrila. En todo caso es consciente de la llegada de los universitarios a la ciudad incrementa el movimiento en zonas de ocio como ésta. Algunos vecinos consultados por este diario indican que el cansancio radica en el desgaste de tantos años sufriendo los efectos secundarios de la diversión. En uno de los portales históricamente más afectados por los ruidos, que da por un lado a la avenida de Hernán Cortés y por otro a la plaza de Albatros los vecinos relativizan el estado actual de las cosas. «Durante los fines de semana sí que te despiertas en mitad de la noche porque escuchas a gente cantando, pero no es lo que era», señala una residente en la zona. El 12 de marzo de 2012 la justicia decidió clausurar ocho locales en La Madrila como consecuencia de la investigación por contaminación acústica. Los ruidos de La Madrila llegaron a los juzgados, un caso por el que resultaron condenados un total de 11 hosteleros y dos políticos. Quejas en la plaza de Andalucía por la realización de botellones Botellones «que producen molestias por los ruidos y las voces de sus participantes, que ocasionan residuos, generan insalubridad en la zona y la presencia de ambulancias atendiendo a personas en un estado de embriaguez preocupante». El partido Una Extremadura Digna (UED) ha emitido una nota de prensa en la que lamenta la realización de botellones en la plaza de Andalucía, un espacio próximo a la avenida Ruta de la Plata. Este partido solicita al Ayuntamiento de Cáceres «que actúe de una vez ante la realización del botellón en la plaza de Andalucía como en otros lugares de la ciudad y que no permita que la dejadez institucional sea un elemento más para la degradación de esta plaza». UED se solidariza «con los vecinos que sufren las consecuencias de los ruidos por el botellón y la basura que genera el mismo, que ven impotentes que gobierne quien gobierne no hacen nada por solucionar la situación». Además de este espacio este partido también señala la plaza de Albatros como uno de los lugares degradados por estas prácticas.

