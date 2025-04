La Madrila, en Cáceres, sin iluminación navideña por el desacuerdo con los hosteleros

Si no fuera por la llamativa iluminación navideña que el local Bontá Gastronomía tiene instalada en el 13 de doctor Fleming (más o menos en ... el mitad de la calle) parecería cualquier día de marzo, de abril o de octubre, porque no queda más rastro de Navidad.

El 24 de diciembre, día de jolgorio absoluto por las cañas de Nochebuena, esta calle, además de Viena y Venecia, es decir, el corazón de la Madrila Alta, lo vivió a oscuras, sin los ringorangos luminosos que adornan las principales vías de las ciudad y que encienden el ánimo durante estas fechas que basculan entre lo familiar y el despendole

Esa misma mañana, tal y como cuentan los hosteleros de la zona, los operarios desmontaron la decoración navideña. Según explica un representante de los bares de este área que prefiere no dar su nombre el motivo es que este año, después de 12, este colectivo se ha negado a sufragar la iluminación de un barrio céntrico y que atrae a mucha gente durante las fiestas navideñas. «Somos la única calle de Cáceres en la que pasa esto», insiste este empresario. El desencuentro procede de que los hosteleros de la zona consideraban que con el nuevo contrato con la empresa adjudicataria de la iluminación callejera, Henry, que, según se dijo, llevaba más luces a más barrios, también se incluiría La Madrila. Pero no fue así, llegó la factura y los empresarios decidieron no pagarla, lo que hizo, siempre según la versión de este colectivo, que se retiraran la misma mañana del 24, casi un mes después del encendido general, que fue el 29 de noviembre, una semana antes que el año pasado. Este colectivo no ha aclarado el importe económico al que tenían que hacer frente.

Los operarios retiraron el mismo día de Nochebuena por la mañana las luces de las calles Doctor Fleming, Venecia y Viena

Este diario ha consultado al Ayuntamiento sobre el asunto. El pasado jueves durante la presentación de la puesta en marcha del inodoro prefabricado del paseo de Cánovas el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, dijo no estar al tanto de la situación que se ha planteado en esta calle. Tampoco aportó ningún detalle la empresa adjudicataria de la iluminación navideña para los próximos cuatro año, Henry.

Recursos

Tal y como se dijo durante la presentación de la iluminación navideña la ciudad luce hasta el final de las Navidades más de un millón de puntos de luz de bajo consumo en varios elementos decorativos. Vistahermosa, El Perú, Maltravieso, Casa Plata oMacondo han sido algunos de los barrios que se han añadido a la red de zonas decoradas e iluminadas de la ciudad. Además se ha instalado arcos, motivos sobre farolas y rotondas y textos luminosos en nuevos emplazamientos.

La adjudicataria para los próximos cuatro años cuenta con un coste anual de 95.7000 euros. La instalación tiene una potencia de 81,6 kilowatios distribuidos y está compuesta por 191 arcos navideños especiales, 83 motivos navideños, 101 instalados sobre báculo de farola, nueve elementos singulares en 3D en rotondas, 27 textos de Feliz Navidad de seis metros de longitud, un belén tridimensional iluminado, 80 cortinas luminosas de 2x4 metros y 884 cordones led.

Una de las novedades de este año es la apuesta por las calles comerciales de la ciudad como Gómez Becerra, Rodríguez Moñino o el entorno de San Juan, que lucen más elementos y algunos motivos para animar a los cacereños a hacerse fotos.

Un despliegue que, lamentan los empresarios de la hostelería de La Madrila, no ha llegado a su zona este año, que se ha quedado a oscuras.