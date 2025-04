Desde el lunes se corta al tráfico la salida de Cáceres hacia Badajoz por la glorieta del Ferial

El jefe de la Policía Local no será apartado

Benedicto Cacho no será apartado de sus funciones como máximo responsable de la Policía Local . «Nosotros, como equipo de gobierno, lo que hemos mostrado ante este asunto es, desde luego, la máxima prudencia posible. El respeto, siempre, a la presunción inocente de cualquier persona y respeto también, por supuesto, a la decisión de la justicia y a cualquier resolución judicial». Es lo que se ha limitado a decir el portavoz del Gobierno del PP en Cáceres esta mañana por la petición que hace la Fiscalía para el jefe de la Policía Local de dos años y seis meses de prisión y cinco más de inhabilitación especial para empleo o cargo público. «Vamos a actuar con la máxima prudencia, respetando siempre la presunción de inocencia», insiste Ángel Orgaz, que subraya que antes de tomar ninguna decisión se estará a la espera de lo que resuelva el juez en el caso de las supuestas filtraciones entre el jefe y un agente en las oposiciones policiales de 2021. De esta forma, no está previsto un cambio inminente en la jefatura a la vez que, según el concejal portavoz, el propio Cacho tampoco ha puesto el cargo a disposición del Ayuntamiento mientras se dirimen responsabilidades. En cualquier caso, la incidencia ahora no sería efectiva puesto que el jefe de la Policía no se encuentra de servicio desde hace unos meses, al haber causado baja por un problema médico a la vez que tiene que disfrutar aún su permiso de paternidad.