Las lluvias en Cáceres dejan al descubierto una Ribera del Marco convertida en «cloaca»

Los que hayan paseado estos días por el entorno de la Ribera del Marco se habrán encontrado con un río repleto de basura en varios ... de sus tramos. Las lluvias recientes han provocado un efecto de arrastre que unido a la vegetación que se acumula alrededor del cauce ha permitido contemplar escenas poco edificantes en puntos como Fuente Fría o Vistahermosa, por citar solo dos ejemplos. «Es una pena cómo está todo. Para un río que tenemos y no lo cuidamos». La mujer, ya mayor, habla con la mirada perdida entre las zarzas y las botellas de plástico, toallitas y enseres de todo tipo que taponan el tramo más próximo a San Francisco.

El domingo por la mañana aún era imposible acudir a Fuente Fría a coger agua, con la lámina completamente rebasada y los dos grifos que hay en el histórico manantial a punto de sobrepasarse. «Yo agua potable no me llevo, pero sí me gustaría que esto tuviera otro aspecto y lo cuidásemos más», se despide la señora, de unos 70 años y vecina del barrio.

A pocos metros de allí aparece anegado el huerto solidario de los Amigos de la Ribera del Marco. Su presidente, Pedro Moreno Rey, transmite en unos pocos segundos a través de un vídeo en las redes sociales el estado calamitoso de la zona. Caminos inaccesibles, fincas convertidas en complejos lagunares y la Ribera del Marco arrasada por el torrente de agua. Cayeron el viernes 50 litros por metro cuadrado. Pero lo que podría haber supuesto un elemento clave para resaltar la belleza de ese paraje ha servido para todo lo contrario. El agua ha arrastrado depósitos y residuos y muchos se han quedado prendidos a la vegetación en una imagen que aún refleja más el deterioro de esa zona.

«Es la parte más bonita de Cáceres pero la han dejado como una cloaca», denuncia Pedro Moreno. La Asociación de Amigos de la Ribera ha venido haciendo constantes llamadas a intervenir tanto a la administración local como a la nacional, en este caso a la Confederación del Tajo. El domingo en Fuente Fría era llamativa la fotografía de botellas de plástico, vidrios y hasta un balón de fútbol que había encontrado destino entre las zarzas junto a tanta basura más.

Imágenes tomadas en Fuente Fría desde el viernes, con restos de basura en el cauce y varias zonas inundadas. J. REY

«No es justo que se nos acuse de falta de actuación porque no es así. La Ribera se limpia de forma regular. Recientemente se ha hecho», responde el concejal de Infraestructuras, Andrés Licerán.

«El cauce desde la Charca del Marco al Guadiloba está lleno de vegetación y basura», repite Pedro Moreno. Amigos de la Ribera habla «del lugar más abandonado de la ciudad», al ser el que más vegetación acumula «y donde menos se limpia». Contradice la versión municipal.

Los hortelanos también han venido reivindicando una acción de limpieza. Distintas formaciones políticas les han expresado su apoyo. Hace más de un año Ciudadanos ya denunció el estado de Fuente Fría y su entorno y reclamó la limpieza de la Charca del Marco. Somos Cáceres ha pedido al Ayuntamiento que exija a la Junta y a la CHT que intervengan para devolver al río de Cáceres «su esplendor».

El Consistorio replica que el proyecto de renovación de los colectores y ampliación de la depuradora resolverá parte de estos problemas. El concejal de Infraestructuras recuerda además que las huertas más próximas al Guadiloba «se encuentran en un área inundable», lo que favorece las cosechas pero entraña riesgos, advierte, cuando llueve como lo ha hecho los últimos días en la capital cacereña.