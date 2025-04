Robo millonario en Cáceres: La llamada de los Roca y el respaldo del sector

El robo de las 45 botellas de la bodega de Atrio, en Cáceres, ha trascendido el ámbito local y el regional y se convirtió ... ayer en una de las noticias del día a nivel nacional. Numerosos medios generalistas y especializados se hicieron eco de lo sucedido en el interior del hotel de cinco estrellas de la Plaza de San Mateo y de la desaparición de la joya más preciada: la botella de 1806 de Château d'Yquem, a la venta en la carta del restaurante por 350.000 euros.

El sector no dudó en arropar a José Polo y Toño Pérez, dueños de Atrio, desde primera hora de la mañana. Uno de los primeros en hacerlo fue Josep Roca, Pitu, el encargado de los vinos en el famoso restaurante que comparte con sus hermanos: El Celler de can Roca, de tres estrellas Michelin. «Pitu Roca me ha llamado y me ha dicho unas palabras preciosas: 'Te entiendo porque es como si te hubieran robado parte de tu cuerpo'», detalla José Polo.

A raíz del robo en Atrio, Polo y Pérez han conocido otros robos que han tenido lugar en otros restaurantes. «Me voy enterando de robos en restaurantes y, quizás, de haberlo sabido antes, esto no hubiera pasado. Al principio pensamos no contarlo, pero al final decidimos hacerlo para que no les suceda a otros y para que los compañeros se protejan», añade Polo.

«Desolado por Toño y José... acabo de hablar con ellos. No sé qué decir», escribió en su perfil de Twitter el chef cordobés Paco Morales. «Hoy más que nunca, con Atrio y José y todo el equipo de Atrio», dijo el periodista deportivo Juanma Castaño, que ahora participa como concursante en el programa MasterChef Celebrity, donde Toño Pérez es habitual y estuvo en el último episodio emitido, rodado en Yuste .