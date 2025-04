«Nos han arrancado parte de nuestra historia»

José Polo, copropietario de Atrio, ha emitido un comunicado titulado 'Un corazón roto' en el que lamenta la pérdida originada por el robo. «Más que un robo es como si nos hubieran forzado, amordazado y apaleado», confiesa. «Hoy sentimos una inmensa tristeza. Eran 45 botellas muy especiales compradas desde hace décadas con mucho esfuerzo y cariño, y con los enfados de Toño, quien me reprendía cuando se enteraba de mis locuras de querer hacer en Cáceres, ciudad que amamos profundamente, una de las mejores bodegas del mundo».

«Desde ayer -prosigue- hay menos botellas pero Atrio, con su bodega y el esfuerzo de todos los que hemos hecho posible esta pequeña historia, seguirá adelante». «Lo peor de todo es que no nos han robado dinero, ni siquiera objetos, nos han arrancado parte de nuestra historia, de nuestro corazón», señala Polo en una nota cargada de emoción. «Al principio pensamos no contarlo; casi sentíamos vergüenza, como si fuera culpa nuestra, como si hubiéramos consentido, pero al final, después de una profunda reflexión, decidimos contarlo para no les suceda a otros y para que los compañeros se protejan. Me voy enterando de robos en restaurantes y, quizás, de haberlo sabido antes esto no hubiera pasado.

Polo se despide con un mensaje alejado del derrotismo. «Hoy nos vamos a permitir estar de luto, pero ni un día más. En Atrio seguiremos contando lo que hacemos y lo que somos a través de nuestro esfuerzo y nuestro cariño a esta ciudad, a la gente que nos visita y que nos quiere. Nuestro corazón está roto pero listo para seguir luchando», concluye.