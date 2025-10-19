Un libro recoge los rodajes de 'Juego de tronos' y 'La casa del dragón' en Cáceres

«No vivo de Youtube. 'Juego de tronos' me ha cambiado la vida. Me hice funcionario para tener más tiempo libre y poder dedicárselo a ... mi pasión», asegura Javier Marcos (Madrid, 1990), ingeniero de Telecomunicaciones de formación.

Hace 14 años, detalla, inició 'Los siete reinos', un portal especializado en la saga de George R. R. Martin. Y ahora saca a la luz su primer libro, que comparte título con el blog. El ejemplar saldrá a la venta el próximo 27 de noviembre y está editado por Héroes de papel.

Se estructura en siete capítulos. El cuarto está dedicado al rodaje en España de 'Juego de tronos' y 'La casa del dragón'. Y es aquí donde aparece Cáceres, ya que la Ciudad Monumental acogió a finales de 2016, en 2021 y en 2023 al equipo de HBO para la grabación de ambas series. Marcos viajó hasta aquí para seguir desde la primera línea todo el trabajo. Y tuvo la oportunidad, incluso, de sentarse a charlar con uno de sus 'showrunners', término usado en Estados Unidos para referirse a la cabeza creativa de superproducciones de este calibre.

Javier Marcos muestra las dos ediciones diferentes que hay de su libro. HOY

«Es el primer libro que cuenta todos los secretos del rodaje en España de 'Juego de tronos' y 'La casa del dragón'», dice a modo de presentación su autor durante una entrevista telefónica. «Cuento todos los secretos –insiste– que no había podido contar hasta ahora de los rodajes y especialmente de los de Cáceres. Cáceres es el mayor protagonista del libro a nivel de rodajes en España. Es, junto a Trujillo, el único lugar donde se ha rodado tanto 'Juego de tronos' como 'La casa del dragón'», precisa el experto.

«Cuento, por ejemplo, cosas muy divertidas del rodaje en Los Barruecos, en Malpartida de Cáceres –donde se filmó la gran batalla de la séptima temporada de 'Juego de tronos'–. Revelo que gracias a un pastor, que se llama Tomás, me colé en el rodaje en un tractor. Además, él me mandaba fotos porque nadie pensaba que un pastor que iba en un tractor y que no tenía ni idea de la serie me iba a pasar a mí las fotos del rodaje», dice a modo de anécdota.

También pone el acento Marcos en este cuarto capítulo en cómo Cáceres se volcó con la llegada de 'La casa del dragón' y en cómo convivieron los cacereños con esta superproducción. «Como en la primera temporada los actores eran muy desconocidos estaban todo el día de fiesta sin problemas. Cuando se rodó la segunda temporada hubo más restricciones. Yo tuve el honor, junto a algunas personas más, de asistir al rodaje. Pude ir dos días distintos», presume.

¿Qué vio HBO en Cáceres para venir hasta en tres ocasiones? El autor de 'Siete reinos' lo tiene claro. Habla de la buena conservación de su casco histórico, convertido por obra y gracia de la ficción, en Desembarco del Rey.

«Cáceres en primer lugar tiene uno de los cascos medievales mejor conservados, no ya de España, sino del mundo. No requiere prácticamente ambientación. Tú paseas por las calles de Cáceres y te imaginas perfectamente que estás en la capital de los Siete Reinos», dice.

Sin embargo, y aunque se esperaba el retorno de la superproducción para grabar la tercera temporada de 'La casa del dragón', finalmente HBO optó por quedarse en los estudios de la Warner, cerca de Londres, donde ha recreado parte de la Ciudad Monumental de Cáceres.

«Es un tema de recorte presupuestario que hizo la HBO, que está desinvirtiendo, no invirtiendo tanto dinero en las series. A ellos les salía mucho más barato grabar todo en Reino Unido que grabar en Cáceres. Incluso le sale más barato construir una réplica de la Plaza de San Jorge».

El impacto

No duda del impacto de rodajes de esta categoría. «El objetivo es que más series en el futuro graben en Cáceres. Un ejemplo muy evidente es Dubrovnik –que acogió la grabación de varias temporadas de 'Juego de tronos'–. Dubrovnik ahora mismo es un plató de series bastante abundante. Literalmente tiene que decir que no a tantas series y películas que se ofrecen para rodar allí», zanja.

No se olvida Javier Marcos del papel que jugaron los figurantes en los rodajes. «Casi nadie que ha sido extra de 'Juego de tronos' o 'La casa del dragón' lo ha hecho por dinero, sino por la ilusión», subraya. En este sentido, avanza que le gustaría presentar su libro en Cáceres y que para la ocasión, si se cierra alguna fecha, le gustaría contar con la participación de algunos de los extras cacereños que han vivido de cerca los rodajes. «Me gustaría hacer partícipe a la comunidad local de allí, que fue fundamental para esto», zanja ilusionado.