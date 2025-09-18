En libertad el peluquero de Cáceres que fue detenido por vender droga en su negocio El juzgado de instrucción número dos de Cáceres ha aceptado su solicitud de salida provisional del centro penitenciario, donde ingresó en agosto

El peluquero que este verano ingresó en prisión por vender droga en su negocio, situado en la calle Argentina de Cáceres, ha sido puesto en libertad provisional después de que su abogado, Juan José Collado, haya hecho este requerimiento al juzgado de instrucción número dos de Cáceres este pasado lunes.

Según la información facilitada por el letrado, el juzgado le ha comunicado la salida de su cliente de la cárcel durante este miércoles por la tarde. Tal y como se ha publicado, el pasado 19 de agosto la Policía Nacional detuvo a este hombre de 54 años por vender cocaína en su negocio, desmantelando así un punto de venta de sustancias estupefacientes de la ciudad.

La investigación, según la información facilitada por la Policía Nacional, comenzó a principios de este verano a raíz de diversas informaciones relativas a la existencia de un punto de venta de droga en un local comercial ubicado en dicha calle.

Los agentes llevaron a cabo diversos dispositivos de vigilancia y observaron que varias personas accedían y salían de forma inmediata. Entre ellos, los policías identificaron a conocidos consumidores de drogas, incluso llegaron a intervenir en alguna ocasión hasta 10 dosis de cocaína tras la salida del local.

Finalmente, los agentes llevaron a cabo un registro en el establecimiento y detuvieron al propietario. La cantidad total de droga fueron 47 dosis de cocaína, según la información policial. Además, se le intervino una báscula de precisión, útiles para preparar las dosis y 480 euros en metálico. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial y está acusado de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas.

El detenido, que ha cambiado de defensa desde su ingreso en la cárcel, tenía cinco gramos de cocaína, según detalla el letrado. Esta cantidad, según precisa el abogado, entra dentro de la cantidad mínima permitida para consumo propio.

